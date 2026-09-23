觀影說劇╱郭柯宇、陳創老戲骨 演活「蘭香如故」養父母

資深演員郭柯宇飾演養母薛桂花。(取材自微博)

影視劇「蘭香如故」上演後屢屢因為演技出圈上熱搜，從主演到配角都貢獻了高水準演出。李夢的瘋批惡女、鄭合惠子的「白切黑」、譚松韻的隱忍恐懼…都成為名場面。眾多自媒體、網友都對劇中角色演技有著自己的排名，但只有兩位演員的表現，穩居排行榜前二名，他們就是飾演養父母的資深演員郭柯宇與陳創。

「蘭香如故」改編自「蘭香緣」，講述大學士府沈嘉蘭家遭謀逆滅門，被僕役救下的她頂替已故女許蘭香的身分，進入曾與自己退婚的前未婚夫林錦岐的府邸為婢。她在深宅險境中隱忍布局，最終贏得尊重與傾心，為家族洗刷冤屈。

資深演員陳創飾演養父許萬全。(取材自微博)

戲中飾演養母薛桂花的是郭柯宇，為報恩冒殺頭風險用病逝女兒的身分救下落難女主，用極致克制的細膩演技，把小人物的善良、忠義與隱忍演得極具煙火氣，單句台詞「我女兒蘭香在他爹背上背著呢」就成了全劇封神名場面，被盛讚是AI取代不了的演技。

飾演養父許萬全的是陳創，他把清貧善良、拚盡全力護著養女的普通農民演得入木三分，風雪裡跪地求醫的戲分戳中無數觀眾淚點，被盛讚是「把小人物的善意演活了」。

除了李夢、鄭合惠子與譚松韻、劉學義的優秀表現，戲裡飾演幼年沈嘉蘭李熙媛‌及飾演沈嘉蘭之母的柯藍，克制的情緒爆發都讓觀眾印象深刻。

而飾演呂蕺兒的劉美含，將底層丫鬟的機靈世故、求生欲和小人物的可憐可悲演得極具感染力。相關二創視頻播放量破4.2億，讓這個戲分不多的配角擁有了完整的人物生命線。