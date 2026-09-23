章子怡又變一張臉？腫到睜不開眼…粉絲：完全認不出

章子怡面貌讓粉絲認不出。(取材自小紅書)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 章子怡現身「2026灣區升明月」晚會擔任和平大使。

章子怡現身「2026灣區升明月」晚會擔任和平大使。 重點二： 直播畫面引發熱議，外界聚焦她臉部線條與膚況變化。

直播畫面引發熱議，外界聚焦她臉部線條與膚況變化。 重點三：網傳疑似醫美或拉皮說法未獲證實，官方未回應。

影后章子怡 日前現身「2026灣區 升明月」大灣區電影音樂晚會，受邀擔任「和平大使」並在典禮尾聲登場。當晚她身著一襲金色低胸晚禮服亮相，為壓軸表演《願世界和平》進行引言講述。然而，典禮直播畫面隨後在網路上瘋傳，外界討論焦點卻全落在她的臉部線條與膚況上，「章子怡臉」等關鍵字更迅速攻佔微博 熱搜排行榜。

章子怡於晚會壓軸環節以和平大使身分上台，她在致詞時談到：「電影與音樂是光影與音符構築的藝術，它更是跨越語言與山海的一座橋，無論我們來自哪裏、身處何方，惟有愛與願永恆不變，我們祈禱世界和平，和平是人類亙古不變的夙願。」感性發言原本為晚會畫下圓滿句點，不料網路論壇隨後卻掀起對她顏值的熱議，不少網友指出她在高清鏡頭下顯得較為圓潤，眼周神態也與以往有些許差異。

事實上，章子怡過去就曾因外型變化引發討論。先前為了演出曹保平執導的新作品《尋子遺跡》，她曾特地為戲增重近9公斤，展現極高敬業度。對於為戲改變容貌，她過去受訪時曾透露，演員本身就是為角色服務，配合劇本需求調整個人狀態本就是基本職業道德。

在電影殺青後，章子怡雖逐漸恢復體態，但近期每次公開亮相仍免不了被拿放大鏡檢視。日前她在上海活動現場登場時，便有聲音討論其面部線條是否更為緊實，亦有評論認為五官與早期有些微落差。

本次在「灣區升明月」晚會的畫面曝光後，部分網民甚至進一步揣測是否進行醫美療程或拉皮，不過相關說法均為網路議論，章子怡方面並未對此類傳言做出過回應，現場燈光與角度差異亦可能是造成視覺落差的主因。

章子怡日前以和平大使身分出席音樂節。(取材自小紅書)