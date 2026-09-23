我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州促銷冷門比目魚 掀餐桌新風潮

愛阿華州家族「五代成員同一天生日」花118年打破金氏紀錄

姚安娜「不差錢」出圈 驚喜收粉絲手搓拼豆禮

娛樂新聞組／綜合報導
姚安娜收到粉絲送的姐不差錢拼豆。(取材自微博)
姚安娜收到粉絲送的姐不差錢拼豆。(取材自微博)

大陸華為創辦人任正非女兒、「二公主」姚安娜近日在上海攝影棚，收到一份粉絲耗時12小時、用7000顆拼豆手工製作的禮物。這是她第一次接觸這種手工制品，而禮物上恰好印著她出圈的名梗「姐不差錢」表情包，本人與梗同框的畫面迅速登上熱搜。如果說拼豆事件是明星和粉絲的雙向奔赴，那月初姚安娜跪地給粉絲簽名，更是圈粉，讓無數網友對她的印象改觀。

綜合娛樂星探號、自媒體「第一滴露珠」報導，禮物來自河南一名女生及朋友，她們趕工約12小時，製作三件專屬作品。其中一件還原姚安娜「姐不差錢」表情包，並配上「其實我家也不差錢」字樣；另一件則是她同款座駕的拼豆模型，可作車掛或鑰匙扣。

姚安娜起初以為收到的是印刷卡片，聽粉絲介紹後才知道作品由數千顆拼豆逐一拼接，再經熨燙定型。她仔細查看後連聲稱讚「超級可愛」，並配合粉絲合影。

「姐不差錢」一語源自姚安娜參演劇集「老舅」的台詞，因台詞內容形成反差，成為網絡熱梗。此次粉絲將相關元素製成拼豆禮物，也讓姚安娜與這句流行語再次同框。

除拼豆禮物外，姚安娜9月初參加線下活動時，也曾因跪地替粉絲簽名引發關注。當時現場沒有簽名台，她直接蹲跪在地，以隨身行李箱當桌面，持續簽名近十分鐘，相關畫面在網絡流傳。

姚安娜。（取材自微博）
姚安娜。（取材自微博）

姚安娜認真查看禮物，連連道謝。(取材自微博)
姚安娜認真查看禮物，連連道謝。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她收到的是粉絲花了約12小時、用7000顆拼豆手工完成的禮物，包含多件專屬作品，製作過程相當費工，也讓她第一次接觸這種手工製品。

  • 因為禮物上還原了她出圈的「姐不差錢」表情包，並與本人同框曝光，形成強烈話題效果，加上她當場稱讚可愛，迅速登上熱搜。

  • 除了收禮互動外，她9月初參加線下活動時，曾在沒有簽名台的情況下跪地替粉絲簽名，還用行李箱當桌面，持續近10分鐘，因而獲得不少好感。

姚安娜 華為 河南

上一則

這麼美的楊麗花你看過嗎？同框鄧麗君滿滿女人味

下一則

「情深深雨濛濛」掀回憶殺 林心如攜手2大咖少了趙薇

延伸閱讀

破全家「外逃」傳聞 任正非女兒姚安娜出席新節目記者會

破全家「外逃」傳聞 任正非女兒姚安娜出席新節目記者會
任正非女兒一方式回應全家外逃傳聞 網友：太幽默了

任正非女兒一方式回應全家外逃傳聞 網友：太幽默了
任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚
富婆不做選擇、全都要… 闞清子愛馬仕「一拎一挎」

富婆不做選擇、全都要… 闞清子愛馬仕「一拎一挎」

熱門新聞

朱正生(左)稱讚蕭薔是一位專業又敬業的大明星。圖／朱正生提供

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

2026-09-20 16:37
林逸欣現場彈奏小提琴。記者林士傑／攝影

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

2026-09-16 16:28
關之琳（右）要過生日了，億萬富豪邱子傑（左）貼心送上專屬蛋糕，提前幫她慶生。（取材自IG＠jefferyyau）

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

2026-09-21 08:00
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
好萊塢男星尼可拉斯凱吉（右）19日與妻子芝田璃子（左）出席盧卡斯敘事藝術博物館開幕晚會。（路透）

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

2026-09-21 04:12
女星張玲(左，聯合報系資料照)、成龍(右，取自微博)。

成龍昔遭當紅女星羞辱「你這種人能配我嗎？」到死都記得

2026-09-15 12:59

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家
美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對
月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗
中國女為快速入籍從軍 離婚又嫁中國男 涉造假投案

中國女為快速入籍從軍 離婚又嫁中國男 涉造假投案