姚安娜「不差錢」出圈 驚喜收粉絲手搓拼豆禮

姚安娜收到粉絲送的姐不差錢拼豆。(取材自微博)

大陸華為 創辦人任正非女兒、「二公主」姚安娜 近日在上海攝影棚，收到一份粉絲耗時12小時、用7000顆拼豆手工製作的禮物。這是她第一次接觸這種手工制品，而禮物上恰好印著她出圈的名梗「姐不差錢」表情包，本人與梗同框的畫面迅速登上熱搜。如果說拼豆事件是明星和粉絲的雙向奔赴，那月初姚安娜跪地給粉絲簽名，更是圈粉，讓無數網友對她的印象改觀。

綜合娛樂星探號、自媒體「第一滴露珠」報導，禮物來自河南 一名女生及朋友，她們趕工約12小時，製作三件專屬作品。其中一件還原姚安娜「姐不差錢」表情包，並配上「其實我家也不差錢」字樣；另一件則是她同款座駕的拼豆模型，可作車掛或鑰匙扣。

姚安娜起初以為收到的是印刷卡片，聽粉絲介紹後才知道作品由數千顆拼豆逐一拼接，再經熨燙定型。她仔細查看後連聲稱讚「超級可愛」，並配合粉絲合影。

「姐不差錢」一語源自姚安娜參演劇集「老舅」的台詞，因台詞內容形成反差，成為網絡熱梗。此次粉絲將相關元素製成拼豆禮物，也讓姚安娜與這句流行語再次同框。

除拼豆禮物外，姚安娜9月初參加線下活動時，也曾因跪地替粉絲簽名引發關注。當時現場沒有簽名台，她直接蹲跪在地，以隨身行李箱當桌面，持續簽名近十分鐘，相關畫面在網絡流傳。

姚安娜。（取材自微博）

姚安娜認真查看禮物，連連道謝。(取材自微博)