懷孕了？ 張佳寧被拍到小腹明顯隆起 她卻照常拍戲

37歲的張佳寧感情世界撲朔迷離。（取材自小紅書）

中國女星張佳寧懷孕了？近日37歲的她被狗仔直擊身穿寬鬆衣物現身街頭，且小腹明顯隆起，渾身散發出濃濃的「孕味」，照片曝光後迅速引發網友熱議，話題衝上熱搜第一。這不是第一次張佳寧被傳出疑似懷孕，但相較於2019年那次的快速闢謠，這次團隊完全沉默，張佳寧本人則照常拍戲工作，讓傳聞顯得更加撲朔迷離。

狗仔直擊張佳寧小腹微凸，疑似懷孕。（取材自微博）

狗仔直擊張佳寧小腹微凸，疑似懷孕。（取材自微博）

綜合媒體報導，因演出「私藏浪漫」、「問心2」等劇而走紅的張佳寧，近日被狗仔捕捉到小腹微凸的畫面。從影片截圖中可看到，張佳寧頭戴棕色棒球帽，身穿純白色寬鬆長袖襯衫，搭配休閒長褲，儘管衣服版型已經十分寬鬆，但從側面看上去，她的小腹明顯凸出，身形也較以往圓潤，也因此引發是否懷孕的聯想。

有網友表示，張佳寧屬於易胖體質，可能是因為沒控制好體態，導致身材變圓。而這也不是張佳寧第一次捲入懷孕疑雲。

2019年，張佳寧與男星葉祖新交往，被直擊同赴醫院且女方輕撫小腹，引發懷孕傳聞。當時官方火速闢謠，直斥消息「太扯了」，強調她剛進組拍戲，工作排得很滿，前往醫院只是做普通的身體檢查。這段戀情後來也悄然結束。

據了解，2022年張佳寧與高至霆因合作「小城故事多」擦出火花，展開為期三年的姐弟戀，但最終男方於2025年11月搬離住處，兩人感情黯然收場。沒想到一個月後，張佳寧被狗仔直擊與一名寸頭神祕男子同回住所，新戀情傳聞不脛而走。如今未婚的她又被拍到小腹微凸的畫面，讓外界格外關注她的感情現況。

37歲的張佳寧感情世界撲朔迷離。(取材自微博)