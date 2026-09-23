我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秋分到了心情也「入秋」？ 提不起勁、想睡又煩躁 中醫教5招解秋愁

馬斯克盛讚上海超級工廠 大力推薦中國遊

懷孕了？ 張佳寧被拍到小腹明顯隆起 她卻照常拍戲

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
37歲的張佳寧感情世界撲朔迷離。（取材自小紅書）
37歲的張佳寧感情世界撲朔迷離。（取材自小紅書）

中國女星張佳寧懷孕了？近日37歲的她被狗仔直擊身穿寬鬆衣物現身街頭，且小腹明顯隆起，渾身散發出濃濃的「孕味」，照片曝光後迅速引發網友熱議，話題衝上熱搜第一。這不是第一次張佳寧被傳出疑似懷孕，但相較於2019年那次的快速闢謠，這次團隊完全沉默，張佳寧本人則照常拍戲工作，讓傳聞顯得更加撲朔迷離。

狗仔直擊張佳寧小腹微凸，疑似懷孕。（取材自微博）
狗仔直擊張佳寧小腹微凸，疑似懷孕。（取材自微博）

狗仔直擊張佳寧小腹微凸，疑似懷孕。（取材自微博）
狗仔直擊張佳寧小腹微凸，疑似懷孕。（取材自微博）

綜合媒體報導，因演出「私藏浪漫」、「問心2」等劇而走紅的張佳寧，近日被狗仔捕捉到小腹微凸的畫面。從影片截圖中可看到，張佳寧頭戴棕色棒球帽，身穿純白色寬鬆長袖襯衫，搭配休閒長褲，儘管衣服版型已經十分寬鬆，但從側面看上去，她的小腹明顯凸出，身形也較以往圓潤，也因此引發是否懷孕的聯想。

有網友表示，張佳寧屬於易胖體質，可能是因為沒控制好體態，導致身材變圓。而這也不是張佳寧第一次捲入懷孕疑雲。

2019年，張佳寧與男星葉祖新交往，被直擊同赴醫院且女方輕撫小腹，引發懷孕傳聞。當時官方火速闢謠，直斥消息「太扯了」，強調她剛進組拍戲，工作排得很滿，前往醫院只是做普通的身體檢查。這段戀情後來也悄然結束。

據了解，2022年張佳寧與高至霆因合作「小城故事多」擦出火花，展開為期三年的姐弟戀，但最終男方於2025年11月搬離住處，兩人感情黯然收場。沒想到一個月後，張佳寧被狗仔直擊與一名寸頭神祕男子同回住所，新戀情傳聞不脛而走。如今未婚的她又被拍到小腹微凸的畫面，讓外界格外關注她的感情現況。

37歲的張佳寧感情世界撲朔迷離。(取材自微博)
37歲的張佳寧感情世界撲朔迷離。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因為她近日被狗仔拍到穿著寬鬆衣物現身街頭，側面看小腹明顯凸出、身形也較圓潤，照片曝光後立刻引發網友猜測她可能懷孕。

  • 報導指出，她的團隊這次沒有像2019年那樣迅速闢謠，張佳寧本人也沒有公開回應，而是照常拍戲、持續工作，讓外界更難判斷真相。

  • 文中提到她2019年曾與葉祖新被拍到一起去醫院而傳出懷孕，當時已否認；後來又傳出與高至霆分手，近期也曾被拍到與神祕男子同回住處。

上一則

「黑澀會」小蠻14歲拚出道 苦練國標慘摔：痛一輩子

延伸閱讀

結婚5個月就有了？阿Sa小腹隆起被拍 網友猜懷孕了

結婚5個月就有了？阿Sa小腹隆起被拍 網友猜懷孕了
與陳飛宇祕密同居？迪麗熱巴曬居家自拍照 T恤洩玄機

與陳飛宇祕密同居？迪麗熱巴曬居家自拍照 T恤洩玄機
63歲姜文當外公了 中法混血女兒法國生子 低調只曬小腳丫

63歲姜文當外公了 中法混血女兒法國生子 低調只曬小腳丫
井柏然結婚了？傳與劉雯低調領證 交往6年已改口叫爸媽

井柏然結婚了？傳與劉雯低調領證 交往6年已改口叫爸媽

熱門新聞

朱正生(左)稱讚蕭薔是一位專業又敬業的大明星。圖／朱正生提供

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

2026-09-20 16:37
林逸欣現場彈奏小提琴。記者林士傑／攝影

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

2026-09-16 16:28
關之琳（右）要過生日了，億萬富豪邱子傑（左）貼心送上專屬蛋糕，提前幫她慶生。（取材自IG＠jefferyyau）

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

2026-09-21 08:00
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
好萊塢男星尼可拉斯凱吉（右）19日與妻子芝田璃子（左）出席盧卡斯敘事藝術博物館開幕晚會。（路透）

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

2026-09-21 04:12
女星張玲(左，聯合報系資料照)、成龍(右，取自微博)。

成龍昔遭當紅女星羞辱「你這種人能配我嗎？」到死都記得

2026-09-15 12:59

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家
美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對
好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜
月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗