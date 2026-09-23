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觀影說劇／劉學義冷臉搞笑 「蘭香如故」片場譚松韻笑不停

記者陳慧貞／綜合報導
譚松韻在「蘭香如故」飾演名門貴女在慘遭滅門後頂替丫鬟身分，憑智慧與膽識破命運死局...
譚松韻在「蘭香如故」飾演名門貴女在慘遭滅門後頂替丫鬟身分，憑智慧與膽識破命運死局。(圖／Disney+提供)

劉學義、譚松韻主演古裝劇「蘭香如故」上線Disney+後話題持續升溫，從首集高張力劇情到譚松韻飾演丫環「許蘭香」的細膩演技，加上女性群像與精緻製作，獲得不少觀眾好評，網友直呼「這就是我要的長劇質感」、「劇情好到起雞皮疙瘩」。

面對作品佳績，譚松韻笑說：「還是挺驕傲的，很感謝觀眾的厚愛，希望可以越來越好。」她認為「蘭香如故」沒有採用傳統大女主霸氣開場，而是讓女主角從「怕死系」設定出發，一步步努力求生，「這樣的設定比較少見。」她也透露劇組對細節要求極高，「每一個細節、每一個創作部門都做到100%的認真，小到花園的一窩草都是有講究的」，自己看完成片後覺得「後勁很大，既有力量感又溫暖」。

戲裡冷峻寡言的劉學義，戲外卻被譚松韻笑稱是「冷臉搞笑男」。她透露初見時覺得對方十分嚴肅，沒想到熟悉後才發現「根本長在我的笑點上」，直呼有他在劇組就非常歡樂，揭開兩人戲裡曖昧拉扯、戲外默契十足的反差。

關於角色，劉學義認為男女主角其實是「同道中人」：「我們都是想好好活下去的人，一個在林府當丫環掙扎、一個在戰場上拚殺，都為了活命拚盡全力。」譚松韻則以「盲盒」形容蘭香，認為她能隱忍又會演，能依不同場合展現不同面貌；從名門貴女變成丫環後，如何拿捏言行舉止的「度」更具挑戰，也讓她覺得比過往角色更難掌握。

劉學義在「蘭香如故」飾演吏部尚書長孫「林錦岐」。(圖／Disney+提供)
劉學義在「蘭香如故」飾演吏部尚書長孫「林錦岐」。(圖／Disney+提供)

精華 FAQ

  • 因為首集劇情張力強，加上譚松韻細膩演出、女性群像描寫與精緻製作都獲得好評，讓不少觀眾直呼有長劇質感，劇情看完還會起雞皮疙瘩。

  • 她認為角色不是傳統大女主，而是從怕死系設定慢慢求生，這種安排較少見；她也稱劇組對細節非常講究，成片看完後覺得後勁很大。

  • 戲裡劉學義冷峻寡言，戲外卻被譚松韻笑稱是冷臉搞笑男；她表示熟悉後發現對方很有笑點，兩人在片場默契十足，氣氛也因此格外歡樂。

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