模仿劉德華唱「來生緣」 胡歌皺眉又顫音 徹底放飛搞笑

胡歌模仿劉德華唱歌，被網友笑稱「沒見過那麼浮誇」。(取材自微博)

近日中國男星胡歌 在一場活動的一段表演視頻在網路上迅速走紅，他模仿劉德華 演唱「來生緣」，表情、唱腔誇張，不但逗笑現場人員，也讓網友直呼「從沒見過胡歌那麼浮誇」。這段「失控式」表演也讓大家見到胡歌不同於以往沉穩儒雅的一面。

胡歌近日擔任「灣區 升明月」2026大灣區電影音樂晚會主持人，他在活動中被拱唱歌，先是說「找一下劉德華先生的感覺」，接著以刻意的共鳴與顫音唱起了「來生緣」，唱到激動處還緊皺眉頭、肢體動作誇張。

這段表現讓王祖藍當場笑稱「第一次見胡歌那麼浮誇」，而胡歌除了普通話版，還嘗試了粵語版，現場氣氛輕鬆熱烈，相關視頻也迅速成為網友熱議焦點。

胡歌主持晚會當天剛好是他44歲的生日，不少網友認為這種徹底放飛、隨性投入的狀態很有魅力，稱讚他展現出極強的即興娛樂能力；還有人吐槽胡歌「藏的也太深了吧」、「真的是太搞笑了」、「這主持控場能力不一般」。

據了解，胡歌曾多次公開表達對劉德華的喜愛與敬佩，不僅曾私下偷偷去看劉德華的上海演唱會，還在綜藝節目中演唱過劉德華的「男人哭吧不是罪」，幾乎不看歌詞，足見對歌曲的熟悉程度。

胡歌模仿劉德華唱歌，被網友笑稱「沒見過那麼浮誇」。（取材自微博）

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