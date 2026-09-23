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模仿劉德華唱「來生緣」 胡歌皺眉又顫音 徹底放飛搞笑

娛樂新聞組／綜合報導
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胡歌模仿劉德華唱歌，被網友笑稱「沒見過那麼浮誇」。(取材自微博)
胡歌模仿劉德華唱歌，被網友笑稱「沒見過那麼浮誇」。(取材自微博)

近日中國男星胡歌在一場活動的一段表演視頻在網路上迅速走紅，他模仿劉德華演唱「來生緣」，表情、唱腔誇張，不但逗笑現場人員，也讓網友直呼「從沒見過胡歌那麼浮誇」。這段「失控式」表演也讓大家見到胡歌不同於以往沉穩儒雅的一面。

胡歌近日擔任「灣區升明月」2026大灣區電影音樂晚會主持人，他在活動中被拱唱歌，先是說「找一下劉德華先生的感覺」，接著以刻意的共鳴與顫音唱起了「來生緣」，唱到激動處還緊皺眉頭、肢體動作誇張。

這段表現讓王祖藍當場笑稱「第一次見胡歌那麼浮誇」，而胡歌除了普通話版，還嘗試了粵語版，現場氣氛輕鬆熱烈，相關視頻也迅速成為網友熱議焦點。

胡歌主持晚會當天剛好是他44歲的生日，不少網友認為這種徹底放飛、隨性投入的狀態很有魅力，稱讚他展現出極強的即興娛樂能力；還有人吐槽胡歌「藏的也太深了吧」、「真的是太搞笑了」、「這主持控場能力不一般」。

據了解，胡歌曾多次公開表達對劉德華的喜愛與敬佩，不僅曾私下偷偷去看劉德華的上海演唱會，還在綜藝節目中演唱過劉德華的「男人哭吧不是罪」，幾乎不看歌詞，足見對歌曲的熟悉程度。

胡歌模仿劉德華唱歌，被網友笑稱「沒見過那麼浮誇」。（取材自微博）
胡歌模仿劉德華唱歌，被網友笑稱「沒見過那麼浮誇」。（取材自微博）

▲ 影片來源：youtube平台@星光闪闪520（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 他模仿的是劉德華，演唱的歌曲是〈來生緣〉。胡歌不但刻意拿捏劉德華的唱腔，還加入誇張表情與動作，讓整段表演充滿喜感。

  • 因為胡歌在台上表現得非常放飛，皺眉、顫音、肢體動作都十分浮誇，和外界印象中的沉穩形象反差極大，現場與網友都覺得好笑。

  • 胡歌一直公開表達對劉德華的喜愛與敬佩，曾私下去看劉德華上海演唱會，也在綜藝中唱過〈男人哭吧不是罪〉，顯示他對歌曲相當熟悉。

胡歌 灣區 劉德華

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