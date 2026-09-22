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51歲蒙嘉慧復出 與張家輝互虧發福、禿頭

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張家輝(左)與蒙嘉慧是多年好友。(取材自小紅書)
張家輝(左)與蒙嘉慧是多年好友。(取材自小紅書)

香港演員蒙嘉慧久未在香港公開露面，近日與影帝張家輝、影后鍾雪瑩現身荃灣，出席電影「我阿爹想旅行」活動。51歲的蒙嘉慧一亮相便成為焦點，好友張家輝更在台上接連拿她的身材開玩笑，現場笑聲不斷。

綜合媒體報導，蒙嘉慧和張家輝早年曾合作電影「流氓師表」，如今再度搭檔，張家輝笑稱蒙嘉慧當年「瘦得跟骨頭一樣」，甚至形容她「包著一條皮就走出來，好恐怖」。蒙嘉慧也坦承，現在回看當年的影像，連自己都覺得「太瘦」，但笑稱當時正值發育期，飯量本來就大。

談到至於如今的身形，蒙嘉慧坦言：「我已經很省著吃了，它要變胖我也沒辦法。」張家輝隨即改口安慰，稱她現在「很好看」、「微胖才美嘛」。

聊到接拍新片的原因，蒙嘉慧表示，收到劇組邀請時幾乎「零考慮」便答應，一方面希望支持香港電影，另一方面則是「掛念」多年未合作的張家輝。沒想到她話還沒說完，張家輝便笑著插話：「又可以做做運動啦！」蒙嘉慧也大方接招，笑說：「是啊，有些原因減一下肥吧！」

蒙嘉慧久違亮相，為新片宣傳。(取材自小紅書)
蒙嘉慧久違亮相，為新片宣傳。(取材自小紅書)

這次張家輝為新片造型剃頭，以「地中海」造型亮相。蒙嘉慧回憶第一次看到他的造型時，整個人都愣住了，一度想著「我還是不要走過去好了」。她還透露，有一場在車內的擁抱戲，過程中張家輝的帽子突然掉下來，她當時只能提醒自己「絕對不能笑場」，繼續深情地抱下去。

張家輝則表示，男人面對剃光頭多少都會害怕，但認為造型確實能為角色增色不少，因此決定冒險一試。蒙嘉慧反過來稱讚他剃光頭「很有福氣」，張家輝隨即將話題扯到蒙嘉慧丈夫鄭伊健，笑問她不如叫老公也試試。蒙嘉慧則表示，不是每個人都像張家輝一樣適合光頭，但如果鄭伊健將來變成「地中海」，乾脆剃光頭即可，還能省下洗頭、吹頭的時間。

精華 FAQ

  • 她近日現身荃灣，出席電影《我阿爹想旅行》活動，這也是她久未在香港公開露面後的復出亮相，因而成為現場焦點。

  • 張家輝回憶兩人早年合作時，笑稱她當年瘦得像骨頭，甚至形容她『包著一條皮就走出來』，之後又改口稱她現在微胖才美。

  • 她表示自己被邀請後幾乎零考慮就答應，想支持香港電影也想見老朋友；看到張家輝地中海造型時一度愣住，還誇他剃光頭很有福氣。

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