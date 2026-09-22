我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

問鼎2028面臨挑戰 范斯恐被迫修改不受歡迎的川普政策

川普今演說 聯合國怕再被控「3重破壞」忙做這些事

白鹿秀超狂財力 送每個員工頂配iPhone 網喊「還缺人嗎」

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白鹿自己開工作室當老闆，送給員工一人一支iPhone 18 Pro Max。（取...
白鹿自己開工作室當老闆，送給員工一人一支iPhone 18 Pro Max。（取材自微博）

中秋節日將近，中國女星白鹿給團隊所有人員都送了一台1TB的iPhone 18 Pro Max，還特意挑選象徵她個人應援色的冰川藍。依照官方定價一台16499元（人民幣，下同，約2452美元）計算，據爆料共買了14台，共花費23萬元，大方行徑讓網友大喊「還缺人嗎」。

白鹿7月才剛成立個人工作室，剛當上老闆就以厚禮回饋跟隨自己的核心團隊，展現超狂財力。據了解，她送iPhone的對象包括替身、司機、保鏢、助理、官攝等每一名工作人員，大家收到新手機後相當開心，有人當場向線下粉絲炫耀，還有人激動發文：「幸福住了，我將是鹿姐的死侍。」

白鹿送給員工一人一支iPhone 18 Pro Max。（取材自微博）
白鹿送給員工一人一支iPhone 18 Pro Max。（取材自微博）

員工們開心地與白鹿一起合照自拍，每個人都笑得合不攏嘴，連平常嚴肅的保鑣也嘴角失手，反差畫面讓粉絲笑翻。有員工表示，自己和白鹿認識六年了，她總是能量滿滿，對身邊的人特別好，「過年紅包從不落下，就算沒再一起過年都會囑咐給我們發紅包」。

超大手筆呵護員工的行徑曝光後，白鹿在直播中回應，稱「大家對我也很好，新的開始就大家都好好努力」。看到這樣的明星老闆，許多網友紛紛問道：「請問白鹿還徵人嗎？」「姐姐還缺保鑣嗎？」還有人向白鹿團隊工作人員隔空喊話，要他們「以後千萬別偷懶打混摸魚」。

精華 FAQ

  • 她送的是1TB的iPhone 18 Pro Max，且特別選了象徵個人應援色的冰川藍；據爆料共買了14台，幾乎每位核心工作人員都拿到一台。

  • 以官方定價一台16499元計算，14台合計約23萬元人民幣；受惠者包括替身、司機、保鏢、助理、官攝等跟隨她工作的成員。

  • 員工們收到禮物後十分開心，還有人發文稱自己是『鹿姐的死侍』；白鹿則在直播中表示大家對她也很好，新的開始就一起好好努力。

白鹿 iPhone 冰川

上一則

丁禹兮寵工作團隊 中秋送每人1把黃金小刀 還刻1個字

下一則

韓名廚親自背書 孫藝真廚藝超強「是台灣人會愛的口味」

延伸閱讀

鞋碼太大了 白鹿提鞋2秒暴紅「真實自然美」超圈粉

鞋碼太大了 白鹿提鞋2秒暴紅「真實自然美」超圈粉
「我第1」iPhone18開賣爆插隊 男怒吼：新聞全是假的

「我第1」iPhone18開賣爆插隊 男怒吼：新聞全是假的
中國1科企送員工iPhone Duo 實習生也有 連5年送最新蘋果機

中國1科企送員工iPhone Duo 實習生也有 連5年送最新蘋果機
白鹿定位「國民女主」？ 剪影吻合芒果卻未官宣

白鹿定位「國民女主」？ 剪影吻合芒果卻未官宣

熱門新聞

朱正生(左)稱讚蕭薔是一位專業又敬業的大明星。圖／朱正生提供

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

2026-09-20 16:37
林逸欣現場彈奏小提琴。記者林士傑／攝影

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

2026-09-16 16:28
81歲楊燕寶刀未老，至今仍能獨力唱完2、3小時演唱會。記者陳慧貞／攝影

81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過

2026-09-14 12:50
關之琳（右）要過生日了，億萬富豪邱子傑（左）貼心送上專屬蛋糕，提前幫她慶生。（取材自IG＠jefferyyau）

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

2026-09-21 08:00
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
好萊塢男星尼可拉斯凱吉（右）19日與妻子芝田璃子（左）出席盧卡斯敘事藝術博物館開幕晚會。（路透）

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

2026-09-21 04:12

超人氣

更多 >
罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目
35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女
柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」
2026全球十佳航空公司 美台均無上榜 這家公司6次奪冠

2026全球十佳航空公司 美台均無上榜 這家公司6次奪冠
「對黨不忠誠」張又俠、劉振立遭開除黨籍軍籍

「對黨不忠誠」張又俠、劉振立遭開除黨籍軍籍