我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「你有多少價值」 航空公司暗中對乘客打分

華人吃到這款Wendy's漢堡「好吃到翻白眼」 厚牛肉餅香爆

章子怡又變了一張臉？ 粉絲嚇傻完全認不出

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
章子怡面貌讓粉絲認不出。(摘自小紅書)
章子怡面貌讓粉絲認不出。(摘自小紅書)

影后章子怡日前現身「2026灣區升明月」大灣區電影音樂晚會，受邀擔任「和平大使」並在典禮尾聲登場。當晚她身著一襲金色低胸晚禮服亮相，為壓軸表演《願世界和平》進行引言講述。然而，典禮直播畫面隨後在網路上瘋傳，外界討論焦點卻全落在她的臉部線條與膚況上，「章子怡臉」等關鍵字更迅速攻佔微博熱搜排行榜。

章子怡於晚會壓軸環節以和平大使身分上台，她在致詞時談到：「電影與音樂是光影與音符構築的藝術，它更是跨越語言與山海的一座橋，無論我們來自哪裏、身處何方，惟有愛與願永恆不變，我們祈禱世界和平，和平是人類亙古不變的夙願。」感性發言原本為晚會畫下圓滿句點，不料網路論壇隨後卻掀起對她顏值的熱議，不少網友指出她在高清鏡頭下顯得較為圓潤，眼周神態也與以往有些許差異。

事實上，章子怡過去就曾因外型變化引發討論。先前為了演出曹保平執導的新作品《尋子遺跡》，她曾特地為戲增重近9公斤，展現極高敬業度。對於為戲改變容貌，她過去受訪時曾透露，演員本身就是為角色服務，配合劇本需求調整個人狀態本就是基本職業道德。

在電影殺青後，章子怡雖逐漸恢復體態，但近期每次公開亮相仍免不了被拿放大鏡檢視。日前她在上海活動現場登場時，便有聲音討論其面部線條是否更為緊實，亦有評論認為五官與早期有些微落差。

本次在「灣區升明月」晚會的畫面曝光後，部分網民甚至進一步揣測是否進行醫美療程或拉皮，不過相關說法均為網路議論，章子怡方面並未對此類傳言做出過回應，現場燈光與角度差異亦可能是造成視覺落差的主因。

章子怡日前以和平大使身分出席音樂節。(摘自小紅書)
章子怡日前以和平大使身分出席音樂節。(摘自小紅書)

精華 FAQ

  • 她受邀擔任「和平大使」，在典禮尾聲壓軸登場，身著金色低胸晚禮服，為《願世界和平》進行引言講述，並發表關於電影、音樂與和平的感性致詞。

  • 主要是因為直播畫面曝光後，許多網友注意到她在高清鏡頭下臉部線條較圓潤、眼周神態也與過往略有差異，相關討論迅速登上微博熱搜。

  • 部分網民猜測她可能做了醫美或拉皮，但這些都只是網路議論，章子怡方面目前沒有對相關傳言作出回應，文章也提到燈光與角度可能造成視覺落差。

微博 灣區 章子怡

上一則

朴信惠第2胎女兒出生 回歸作「來自地獄的法官2」明年播出

下一則

「珍珠港」女星瘦成皮包骨 刪光照片發怪異動態「我放棄了」

延伸閱讀

章子怡臉變柔和了 親曝為新戲「尋子遺跡」主動增重

章子怡臉變柔和了 親曝為新戲「尋子遺跡」主動增重
曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」
張凌赫麥克風突失聲 道謝穿幫？被疑假唱 這些人也被點名

張凌赫麥克風突失聲 道謝穿幫？被疑假唱 這些人也被點名
結婚5個月就有了？阿Sa小腹隆起被拍 網友猜懷孕了

結婚5個月就有了？阿Sa小腹隆起被拍 網友猜懷孕了

熱門新聞

朱正生(左)稱讚蕭薔是一位專業又敬業的大明星。圖／朱正生提供

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

2026-09-20 16:37
林逸欣現場彈奏小提琴。記者林士傑／攝影

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

2026-09-16 16:28
81歲楊燕寶刀未老，至今仍能獨力唱完2、3小時演唱會。記者陳慧貞／攝影

81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過

2026-09-14 12:50
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
關之琳（右）要過生日了，億萬富豪邱子傑（左）貼心送上專屬蛋糕，提前幫她慶生。（取材自IG＠jefferyyau）

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

2026-09-21 08:00
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03

超人氣

更多 >
罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目
關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌
62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出
35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女
傳奇超模辛蒂克勞馥獨子「勒戒中心驟逝」得年27歲

傳奇超模辛蒂克勞馥獨子「勒戒中心驟逝」得年27歲