王祖賢息影22年親揭當年引退真相 否認「為情所傷」

王祖賢回顧昔日演藝生涯。(摘自互相關注微博)

AI摘要 文章摘要整理： 王祖賢睽違多年受訪，回顧《倩女幽魂》等演藝往事，並首度否認2004年息影是因感情受挫，坦言自己只是順勢接受人生與緣分。

59歲「永遠的小倩」王祖賢 息影後移居加拿大，近年投入艾灸養生事業。她罕見接受新浪節目「互相關注」專訪，談起昔日演藝生涯，不只回憶一代電影人施南生及已故「哥哥」張國榮 ，也首度正面回應當年息影原因，否認外界流傳多年的「為情所傷」說法。

「互相關注」主持人李誕透露，當初只是半開玩笑地許願，希望能邀請王祖賢受訪，沒想到節目製作方真的促成這次訪談。睽違多年再次坐在鏡頭前，王祖賢則淡淡表示：「緣分到了的時候，是抵擋不了的。」

回顧自己的演藝生涯，王祖賢形容那是一段「很快樂的時光」。1987年，她演出徐克監製、程小東執導的「倩女幽魂」，飾演聶小倩一角，成為影史經典。談到當年如何爭取角色，她透露其實是自己主動爭取演出機會，「是施南生給我了一個機會，否則在徐克那邊就否定了」。

提起施南生，王祖賢至今仍充滿敬意，形容對方是「女中豪傑」，更盛讚她英文流利、處事果斷，總能有條理地把事情處理圓滿，「太完美了這個女神」。

而談到「倩女幽魂」，自然也少不了與她搭檔的張國榮。王祖賢回憶，「張國榮是我第一部戲的男主角，『哥哥』也是我在片場叫的，他很照顧我。」她至今仍記得張國榮當年給自己的安全感，尤其對初入影壇的她而言，男主角一句「妳不要害怕」，就能讓她安心許多。

王祖賢2004年拍完「美麗上海」後宣布息影，當時外界曾盛傳她因感情受挫而選擇離開演藝圈。如今相隔22年，她在節目中首度正面回應這段往事，直言：「其實不是。我們在演一個人生的故事，外頭也是他們在傳說的一個故事。」

息影後，王祖賢長時間遠離鎂光燈，如今重新接受訪問，對人生也有了更加淡然的體悟。她表示：「永遠不要去改變，你只要去明白它，就可以了，只要去接受它，緣來緣去，就好了。」