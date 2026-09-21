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巨獅突故障數度升降 鄧紫棋緊抓保命欄杆 坦言雙腿抖不停

記者林士傑／綜合報導
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鄧紫棋演出時相當投入。（取材自微博）
鄧紫棋演出時相當投入。（取材自微博）

鄧紫棋3年前展開「I AM GLORIA」巡演，4月在大巨蛋帶來2.0升級版，上周起重返大陸深圳連唱12場。未料前晚第4場發生舞台意外，她一開場就萬分驚險，心有餘悸驚呼：「感覺我都快要在台上尿出來了，很嚇人耶！」

她前晚按慣例躍上巨大獅子裝置開場，唱到「灰狼」時隨著升降裝置降至舞台，機械竟無預警故障，數度來回升降的她內心惶恐，緊緊抓住一旁的保命欄杆。所幸最後機關恢復正常，她繼續完成演出，後來向觀眾坦言，自己的雙腿仍然不斷發抖。

這是2.0版進行90多場以來，機關初次出包，鄧紫棋直呼：「嚇死我了！我剛剛降下來時，我感覺我都快要在台上尿出來了，很嚇人耶！原來是會雙腿發抖。」但她感性稱幸好有歌迷的支持以及尖叫聲，「看到你們時，就覺得一切可以放在過去，不需要記得了，感謝你們給我力量」。

她形容舞台其實像是人生一樣，永遠不知道什麼時候會遇到挑戰，因此要學習笑著面對各種難題，便能夠迎刃而解。而她上個月以150場超越泰勒絲，榮登全球單輪巡演體育場場次最多的女歌手，在人生、事業雙雙寫下里程碑，巡演預計10月5日在深圳畫下句點。

精華 FAQ

  • 她從巨大獅子裝置開場後，唱到〈灰狼〉時升降機械突然故障，舞台數度來回升降，讓她一度非常驚慌，只能緊抓旁邊欄杆穩住自己。

  • 她在機關異常時保持鎮定，緊握保命欄杆避免失衡，等裝置恢復正常後繼續演唱，最後順利完成整場表演，沒有因意外中斷演出。

  • 她坦言當下嚇得雙腿發抖，也說看到歌迷尖叫與支持後，覺得一切都能放下不必記得，並感謝大家給她力量面對舞台挑戰。

鄧紫棋

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