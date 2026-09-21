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「天塌了」建群爆量被停用 王源彩蛋被評「雖翻車但成功」

娛樂新聞組／綜合報導
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王源演唱會建群彩蛋翻車，卻成為了巡演中獨一無二的「名場面」。 （取材自微博）
王源演唱會建群彩蛋翻車，卻成為了巡演中獨一無二的「名場面」。 （取材自微博）

歌手王源在2026年成都演唱會收官場，設計了一場面對面建群互動彩蛋，因數萬粉絲同時掃碼，觸發微信風控機制，導致群聊被系統判定為涉嫌欺詐並停用。演唱會結束後，王源和粉絲同時打開手機發現群已失效，直呼「天塌了」。該事件迅速登上熱搜並引發廣泛討論。王源隨後發文解釋並發布微紀錄片「看見小事」，將技術事故轉化為巡演新名場面。

新浪報導，這一現象在大型線下活動中並不罕見。微信面對面建群機制對同時入群人數有隱性閾值，超過一定並發量即觸發安全策略。據行業人士分析，數萬人同時嘗試加入同一群聊，系統大概率判定為營銷或詐騙行為，自動執行封禁。王源團隊在策畫時未提前與平台溝通報備，也未設置分批入群或備用方案，導致彩蛋在執行環節失控。

報導指出，粉絲經歷短暫失落和崩潰後迅速轉為幽默調侃，事件反而增強了情感連接和話題度。 多位微博用戶po出截圖顯示，有粉絲在演唱會結束後發現無法進群，驚呼「天塌了」。不少粉絲在評論區調侃：「幸好群炸了不然我要炸了」、「我的笨蛋寶寶哈哈哈」，「這下好了，王源只能發給大家一起看了吧」。

也有理性粉絲指出，這種不可控的「小插曲」反而展現了演出的真實性和藝人的臨場反應能力，成為了巡演中獨一無二的「名場面」。

報導說，社交媒體上，部分網友將該事件與之前王源的其他創意互動（如送手寫信、合唱彩蛋等）相呼應，認為這是王源「頂著最帥的臉幹著最萌的事」的又一例證。輿論場整體呈現「翻車但成功」的評價，「技術操作失敗，但情感傳播和話題製造遠超預期」。

據報導，王源通過發文字解釋並釋出幕後紀錄片，將事故轉化為故事，體現危機公關的幽默與真誠。 王源在事件發酵後發文解釋，稱建群原本是臨時起意的「意料之外的狀況」，並非固定環節。他同時放出微紀錄片「看見小事」，記錄了從策畫建群到封禁後慌亂應對的幕後細節。

紀錄片中王源展現出無奈又好笑的神情，進一步拉近了與粉絲的距離。這種坦誠自嘲的姿態，使得原本可能引發不滿的體驗落差被消解，粉絲從「被辜負」轉為「一起經歷烏龍」的共同體。

精華 FAQ

  • 因為數萬名粉絲在同一時間掃碼入群，觸發微信面對面建群的安全風控機制，系統把該群判定為疑似欺詐並直接停用，導致彩蛋在現場失效。

  • 粉絲先失落後轉為幽默調侃，認為這是難得的臨場烏龍；加上事件話題度高、情緒連結強，讓外界普遍把它解讀成「雖翻車但成功」的名場面。

  • 王源先發文說明建群屬臨時起意，接著推出微紀錄片「看見小事」展示幕後過程，以自嘲與真誠回應化解落差，將事故轉成巡演中的故事。

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