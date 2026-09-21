我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再傳重大事故 廣東佛山紡織廠大火釀8死1傷

超模辛蒂克勞馥兒子「勒戒中心驟逝」得年27歲 曾公開心理健康問題

不像吳昊宸… 馬伊琍戀愛了？與神祕男並肩坐路邊喝咖啡

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬伊琍。（取材自微博）
馬伊琍。（取材自微博）

50歲的大陸演員馬伊琍迎來新戀情？近日，有網友在上海一家咖啡店偶遇一名女子，和一名神秘男子並肩坐在路邊的折疊椅上喝咖啡，狀態如同普通情侶約會，鬆弛感十足。網友將照片發上網路後，經其他網友接力比對，認為該名女子就是馬伊琍；而她身邊的男子看來不像是與她傳出緋聞的演員吳昊宸，疑似圈外中年男士，網友形容該男「身材強壯，長得還可以。」 

網友拍到馬伊琍和一名男子並肩坐在路邊喝咖啡。（取材自微博）
網友拍到馬伊琍和一名男子並肩坐在路邊喝咖啡。（取材自微博）

9月19日晚間，一位上海網友在咖啡店偶遇一對男女，稱女生聲音、背影和正面都極像馬伊琍，隨後拍下照片發到網上。網友通過手鍊、髮色、耳環、包包等多個細節比對，認為女方就是馬伊琍本人。

從現場畫面來看，兩人都穿著人字拖和寬鬆便服，搬著折疊椅並肩坐在街邊喝咖啡，兩人座位挨得很近，肩膀幾乎相貼，全程低聲交談，沒有刻意迴避路人，氛圍十分鬆弛自然。目擊者稱雖然兩人沒有牽手等親密動作，但「第一直覺就是情侶」，當然也不排除只是好友的可能性。

關於男方身分，網友大多認為並非此前與馬伊琍傳過緋聞的吳昊宸，而是一名氣質沉穩的圈外中年男士，年齡與馬伊琍相仿，身材強壯、膚色偏黑，長相則是「還可以」，與吳昊宸的年輕小生形象截然不同，這也被一些網友解讀為馬伊琍的擇偶標準似乎變了，並紛紛送上祝福。

馬伊琍與文章離婚多年，她的感情動態一直備受大眾關注。這些年，她流傳最廣的一段緋聞，是和比自己小18歲的吳昊宸，但二人始終沒有出面承認，緋聞也慢慢平息。

馬伊琍情史的公開感情經歷，最早是導演管虎，兩人因合作相識相戀約7年（約1997–2004年），分手後管虎與馬伊琍的閨蜜梁靜結婚，當年引發諸多討論。第二段是2005年與張博因合作「幸福在哪裡」短暫相戀，據傳當時文章也在追求馬伊琍，最終張博退出。

而與文章的婚姻是馬伊琍最受關注的一段感情，兩人相差8歲，因「錦衣衛」相識定情，2008年登記結婚，育有兩個女兒。2014年文章被曝在馬伊琍二胎孕期出軌姚笛。2019年7月28日，兩人官宣離婚，以「一別兩寬，各生歡喜」體面收場。離婚後馬伊琍事業反而持續攀升，憑「我的前半生」獲白玉蘭視后，後續「繁花」、「我的阿勒泰」等作品口碑熱度雙收，2024年獲評國家一級演員。

網友拍到馬伊琍和一名男子並肩坐在路邊喝咖啡。（取材自微博）
網友拍到馬伊琍和一名男子並肩坐在路邊喝咖啡。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 報導指她在上海一家咖啡店附近，被目擊與一名神祕男子並肩坐在街邊折疊椅上喝咖啡，兩人穿著休閒，低聲交談，氛圍相當自然鬆弛。

  • 因為目擊者與網友根據聲音、背影、正面，以及手鍊、髮色、耳環、包包等多個細節交叉比對，認為照片中的女子高度疑似就是馬伊琍本人。

  • 文中提到她離婚多年後感情傳聞不斷，最受關注的是與吳昊宸的緋聞，但未曾證實；另一方面，她近年憑多部作品表現亮眼，事業持續上升。

馬伊琍 咖啡

上一則

陳雪甄拍「粽邪」撞鬼殺青沒擺脫 「感應」1年後才關起來

下一則

有靈魂想降臨…36歲「格雷女」打拚20年後 自曝渴望成家生子

延伸閱讀

井柏然結婚了？傳與劉雯低調領證 交往6年已改口叫爸媽

井柏然結婚了？傳與劉雯低調領證 交往6年已改口叫爸媽
與陳飛宇祕密同居？迪麗熱巴曬居家自拍照 T恤洩玄機

與陳飛宇祕密同居？迪麗熱巴曬居家自拍照 T恤洩玄機
偶像變伴侶… 許嵩官宣結婚 小14歲女友小學就聽他的歌

偶像變伴侶… 許嵩官宣結婚 小14歲女友小學就聽他的歌

井柏然被挖舊戀情 倪妮「踩井」照引發「反擊前任」趣味聯想

井柏然被挖舊戀情 倪妮「踩井」照引發「反擊前任」趣味聯想

熱門新聞

林逸欣現場彈奏小提琴。記者林士傑／攝影

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

2026-09-16 16:28
81歲楊燕寶刀未老，至今仍能獨力唱完2、3小時演唱會。記者陳慧貞／攝影

81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過

2026-09-14 12:50
54歲「冬季戀歌」裴勇俊(左)近況曝光，和業餘高爾夫選手金書娥。圖／摘自seoah0115 IG

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

2026-09-12 16:58
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
蔡琴心中真正的家，是她最熱愛的舞台。記者沈昱嘉／攝影

蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活

2026-09-13 11:35
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30

超人氣

更多 >
曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」
黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」

黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」
遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元

遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元
海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉

海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉
張家輝20年後再演電視劇 累到臉色蒼白見人喊：快死了

張家輝20年後再演電視劇 累到臉色蒼白見人喊：快死了