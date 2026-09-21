不像吳昊宸… 馬伊琍戀愛了？與神祕男並肩坐路邊喝咖啡

馬伊琍。（取材自微博）

50歲的大陸演員馬伊琍 迎來新戀情？近日，有網友在上海一家咖啡 店偶遇一名女子，和一名神秘男子並肩坐在路邊的折疊椅上喝咖啡，狀態如同普通情侶約會，鬆弛感十足。網友將照片發上網路後，經其他網友接力比對，認為該名女子就是馬伊琍；而她身邊的男子看來不像是與她傳出緋聞的演員吳昊宸，疑似圈外中年男士，網友形容該男「身材強壯，長得還可以。」

網友拍到馬伊琍和一名男子並肩坐在路邊喝咖啡。（取材自微博）

9月19日晚間，一位上海網友在咖啡店偶遇一對男女，稱女生聲音、背影和正面都極像馬伊琍，隨後拍下照片發到網上。網友通過手鍊、髮色、耳環、包包等多個細節比對，認為女方就是馬伊琍本人。

從現場畫面來看，兩人都穿著人字拖和寬鬆便服，搬著折疊椅並肩坐在街邊喝咖啡，兩人座位挨得很近，肩膀幾乎相貼，全程低聲交談，沒有刻意迴避路人，氛圍十分鬆弛自然。目擊者稱雖然兩人沒有牽手等親密動作，但「第一直覺就是情侶」，當然也不排除只是好友的可能性。

關於男方身分，網友大多認為並非此前與馬伊琍傳過緋聞的吳昊宸，而是一名氣質沉穩的圈外中年男士，年齡與馬伊琍相仿，身材強壯、膚色偏黑，長相則是「還可以」，與吳昊宸的年輕小生形象截然不同，這也被一些網友解讀為馬伊琍的擇偶標準似乎變了，並紛紛送上祝福。

馬伊琍與文章離婚多年，她的感情動態一直備受大眾關注。這些年，她流傳最廣的一段緋聞，是和比自己小18歲的吳昊宸，但二人始終沒有出面承認，緋聞也慢慢平息。

馬伊琍情史的公開感情經歷，最早是導演管虎，兩人因合作相識相戀約7年（約1997–2004年），分手後管虎與馬伊琍的閨蜜梁靜結婚，當年引發諸多討論。第二段是2005年與張博因合作「幸福在哪裡」短暫相戀，據傳當時文章也在追求馬伊琍，最終張博退出。

而與文章的婚姻是馬伊琍最受關注的一段感情，兩人相差8歲，因「錦衣衛」相識定情，2008年登記結婚，育有兩個女兒。2014年文章被曝在馬伊琍二胎孕期出軌姚笛。2019年7月28日，兩人官宣離婚，以「一別兩寬，各生歡喜」體面收場。離婚後馬伊琍事業反而持續攀升，憑「我的前半生」獲白玉蘭視后，後續「繁花」、「我的阿勒泰」等作品口碑熱度雙收，2024年獲評國家一級演員。

網友拍到馬伊琍和一名男子並肩坐在路邊喝咖啡。（取材自微博）