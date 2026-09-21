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張凌赫麥克風突失聲 道謝穿幫？被疑假唱 這些人也被點名

娛樂新聞組／綜合報導
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張凌赫被質疑假唱。（取材自微博）
張凌赫被質疑假唱。（取材自微博）

9月20日，「灣區升明月」晚會在澳門盛大開唱，主辦方邀請兩岸三地諸多歌手以及百位電影人集聚一堂，官媒定調這是一場讓全球華人心潮澎湃的盛會。不過晚會上，多名藝人傳出因「假唱」翻車，也讓網友們氣到「心潮澎湃」，其中還包括頂流男神張凌赫，而謝金燕的假唱更是「裝都不裝了」，成為當晚最離譜畫面。「灣區升明月假唱名單」也隨之被調侃上熱搜。

據網易報導，此次灣區晚會以全開麥形式開唱，素有「全開麥照妖鏡」之稱，專業歌手用實力征服觀眾，不過不少演員登台獻唱時卻「翻了車」，馬麗、張凌赫就被質疑假唱。

張凌赫與歐陽娜娜合唱「和你說嗨」被質疑假唱。（取材自微博）
張凌赫與歐陽娜娜合唱「和你說嗨」被質疑假唱。（取材自微博）

張凌赫被質疑假唱。（取材自微博）
張凌赫被質疑假唱。（取材自微博）

張凌赫與歐陽娜娜合唱「和你說嗨」，兩人都不是科班出身，但俊男美女確實養眼。然而在演出尾聲，張凌赫卻「翻車」了，結尾向觀眾說「謝謝」時，麥克風卻突然沒聲音，被指是典型的「忘記關麥」導致的對嘴失誤。「張凌赫 假唱」話題一度登上文娛熱搜第一。

同樣被質疑假唱的還有喜劇演員馬麗，此次馬麗在灣區晚會上演唱的是經典歌曲「酒矸倘賣無」，作為非專業歌手，卻全程聽不到馬麗換氣聲、音準波動近乎為零，被質疑是預錄音源。

江語晨與孟子義合唱「最後一頁」，也被專業博主指出音軌痕跡明顯，放大了假唱質疑。另外，范瑋琪在演唱期間顫音特別明顯，聲音一直發抖，氣息還不平穩，網友還送她「抖后」頭銜。

謝金燕與劉雨昕合唱「跳舞街」時，謝金燕未手持話筒也未佩戴耳麥，歌聲卻照常播出，被調侃「裝都不裝了」，成為當晚最離譜畫面。

「灣區升明月假唱名單」也隨之上了熱搜第一，涵蓋馬麗、張凌赫、歐陽娜娜、張若昀、謝金燕、閆妮、彭昱暢、歐豪、白百何、黃軒、明道、江語晨、孟子義等十餘位藝人的假唱名單在各大平台瘋傳。該名單為網友結合直播畫面、音軌細節自行盤點的結果，大部分被點名藝人為非專業歌手出身的演員，尚未獲官方回應。

而與假唱對比的是，周深以近乎清唱的方式演繹「淚海」，人聲通透穩定，被網友戲稱「音響沒問題，你們唱吧」，為全開麥真唱樹立標竿。陳楚生首唱新歌「失溫擁抱」時伴奏極簡，幾乎等同裸聲清唱，直播無修音狀態下音色質感獲讚，並拿下當晚收視率峰值。劉宇寧坐姿全開麥唱「花太香」、曾沛慈原唱全開麥、檀健次粵語唱跳等均被認證為真唱，與演員「對口型」形成強烈對比。

精華 FAQ

  • 因晚會主打全開麥形式，卻有多名演員與歌手被網友從直播畫面、音軌痕跡與麥克風狀況判定可能對嘴或預錄，導致「假唱名單」迅速在網路瘋傳。

  • 張凌赫與歐陽娜娜合唱時，在演出尾聲對觀眾說「謝謝」卻突然沒有聲音，被外界解讀為忘記關麥造成穿幫，因此「張凌赫 假唱」話題衝上熱搜。

  • 周深、陳楚生、劉宇寧、曾沛慈與檀健次等人被認為是真唱代表，因為他們在直播中聲音穩定、伴奏簡潔或幾乎裸聲演出，和被質疑對口型的表演形成強烈對照。

張凌赫 澳門 灣區

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