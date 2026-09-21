我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

要求台灣官員少訪美？川普不願台成絆腳石摧毀美中關係

每周工作32小時 國會、紐約州推動立法 改善工作與生活平衡

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
關之琳（右）要過生日了，億萬富豪邱子傑（左）貼心送上專屬蛋糕，提前幫她慶生。（取...
關之琳（右）要過生日了，億萬富豪邱子傑（左）貼心送上專屬蛋糕，提前幫她慶生。（取材自IG＠jefferyyau）

香港女星關之琳將於9月24日迎來64歲生日，近日香港高級眼鏡品牌「溥儀眼鏡」創辦人邱子傑提前為她慶生，特別訂製了一款印有Q版立體人像的精緻蛋糕。兩人的無濾鏡合照曝光後，看得出關之琳膚質白皙透亮，完全沒有之前網友質疑的僵硬浮腫，讓人驚呼「真美魔女」。

綜合香港01等媒體報導，億萬富豪邱子傑與妻子李茂琪（Margaret）和關之琳相識多年，私下交情深厚，一直視她如親姐。這次邱子傑在社群貼文中親暱地稱關之琳為「姐姐」，並親自準備專屬蛋糕為她提前慶生，展現多年好友間的情誼。

除了生日聚會，照片中關之琳的近況也成為網友討論焦點。此前網路上曾出現她面部緊繃、僵硬的說法，這次無濾鏡合照曝光後，只見關之琳膚質白皙，面容自然，眼角雖可見些許歲月痕跡，但五官依舊精緻大氣。

當天關之琳身穿剪裁俐落的深色名牌外套，左手佩戴做工精緻的名貴鑽飾，整體造型簡約而不失華麗，展現出名媛的雍容華貴。照片曝光後，不少網友大讚64歲的她狀態極佳，「歲月從不敗美人」。

億萬富豪邱子傑（右）2025年幫關之琳（中）慶生。（取材自IG＠jefferyy...
億萬富豪邱子傑（右）2025年幫關之琳（中）慶生。（取材自IG＠jefferyyau）

精華 FAQ

  • 這次是高級眼鏡品牌「溥儀眼鏡」創辦人邱子傑提前為她慶生，並由他與妻子李茂琪一同出席。報導指出，雙方相識多年，私下交情深厚，彼此視對方如親人。

  • 因為先前曾有網友質疑她面部僵硬、略顯浮腫，但這次曝光的無濾鏡合照中，她膚質白皙透亮、五官自然精緻，眼角雖見歲月痕跡，整體仍顯得大方亮眼。

  • 她身穿剪裁俐落的深色名牌外套，左手佩戴精緻鑽飾，整體造型簡約卻不失華麗，散發名媛氣質。照片曝光後，不少網友也稱讚她64歲仍保養得宜。

香港 關之琳

上一則

許嵩剛官宣結婚 馮禧被扒黑歷史 「高中談師生戀」

下一則

「江南Style」鳥叔慘了…PSY違法取藥3年 判決結果出爐

延伸閱讀

50歲林心如現身九寨溝 素顏沒架子「自嘲有雙下巴」

50歲林心如現身九寨溝 素顏沒架子「自嘲有雙下巴」
哈利5歲愛女「麻將髮箍」搶鏡 母女倆都愛打牌

哈利5歲愛女「麻將髮箍」搶鏡 母女倆都愛打牌
劉亦菲曬照翻車 「裁掉」越南女星掀負評 團隊澄清：誤會

劉亦菲曬照翻車 「裁掉」越南女星掀負評 團隊澄清：誤會
結婚5個月就有了？阿Sa小腹隆起被拍 網友猜懷孕了

結婚5個月就有了？阿Sa小腹隆起被拍 網友猜懷孕了

熱門新聞

林逸欣現場彈奏小提琴。記者林士傑／攝影

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

2026-09-16 16:28
朱正生(左)稱讚蕭薔是一位專業又敬業的大明星。圖／朱正生提供

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

2026-09-20 16:37
81歲楊燕寶刀未老，至今仍能獨力唱完2、3小時演唱會。記者陳慧貞／攝影

81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過

2026-09-14 12:50
54歲「冬季戀歌」裴勇俊(左)近況曝光，和業餘高爾夫選手金書娥。圖／摘自seoah0115 IG

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

2026-09-12 16:58
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
蔡琴心中真正的家，是她最熱愛的舞台。記者沈昱嘉／攝影

蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活

2026-09-13 11:35

超人氣

更多 >
曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」
遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元

遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元
海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉

海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉
曾被任命為「好萊塢特使」80歲男星：我當面告訴川普行不通

曾被任命為「好萊塢特使」80歲男星：我當面告訴川普行不通
張家輝20年後再演電視劇 累到臉色蒼白見人喊：快死了

張家輝20年後再演電視劇 累到臉色蒼白見人喊：快死了