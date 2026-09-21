關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌
香港女星關之琳將於9月24日迎來64歲生日，近日香港高級眼鏡品牌「溥儀眼鏡」創辦人邱子傑提前為她慶生，特別訂製了一款印有Q版立體人像的精緻蛋糕。兩人的無濾鏡合照曝光後，看得出關之琳膚質白皙透亮，完全沒有之前網友質疑的僵硬浮腫，讓人驚呼「真美魔女」。
綜合香港01等媒體報導，億萬富豪邱子傑與妻子李茂琪（Margaret）和關之琳相識多年，私下交情深厚，一直視她如親姐。這次邱子傑在社群貼文中親暱地稱關之琳為「姐姐」，並親自準備專屬蛋糕為她提前慶生，展現多年好友間的情誼。
除了生日聚會，照片中關之琳的近況也成為網友討論焦點。此前網路上曾出現她面部緊繃、僵硬的說法，這次無濾鏡合照曝光後，只見關之琳膚質白皙，面容自然，眼角雖可見些許歲月痕跡，但五官依舊精緻大氣。
當天關之琳身穿剪裁俐落的深色名牌外套，左手佩戴做工精緻的名貴鑽飾，整體造型簡約而不失華麗，展現出名媛的雍容華貴。照片曝光後，不少網友大讚64歲的她狀態極佳，「歲月從不敗美人」。
這次是高級眼鏡品牌「溥儀眼鏡」創辦人邱子傑提前為她慶生，並由他與妻子李茂琪一同出席。報導指出，雙方相識多年，私下交情深厚，彼此視對方如親人。 因為先前曾有網友質疑她面部僵硬、略顯浮腫，但這次曝光的無濾鏡合照中，她膚質白皙透亮、五官自然精緻，眼角雖見歲月痕跡，整體仍顯得大方亮眼。 她身穿剪裁俐落的深色名牌外套，左手佩戴精緻鑽飾，整體造型簡約卻不失華麗，散發名媛氣質。照片曝光後，不少網友也稱讚她64歲仍保養得宜。
精華 FAQ
這次是高級眼鏡品牌「溥儀眼鏡」創辦人邱子傑提前為她慶生，並由他與妻子李茂琪一同出席。報導指出，雙方相識多年，私下交情深厚，彼此視對方如親人。
因為先前曾有網友質疑她面部僵硬、略顯浮腫，但這次曝光的無濾鏡合照中，她膚質白皙透亮、五官自然精緻，眼角雖見歲月痕跡，整體仍顯得大方亮眼。
她身穿剪裁俐落的深色名牌外套，左手佩戴精緻鑽飾，整體造型簡約卻不失華麗，散發名媛氣質。照片曝光後，不少網友也稱讚她64歲仍保養得宜。
上一則
許嵩剛官宣結婚 馮禧被扒黑歷史 「高中談師生戀」
下一則