許嵩剛官宣結婚 馮禧被扒黑歷史 「高中談師生戀」

馮禧。（取材自微博）

9月19日晚，許嵩和馮禧官宣結婚，直接霸榜熱搜。不過，網友還在感慨地說「我的青春結婚了」、「嵩哥你終於把粉絲娶回家了」，不到24小時，馮禧的黑歷史就被扒。其中引來最多議論的是馮禧與音樂老師的「高中師生戀」，高中時和老師戀愛五年，分手同年就和許嵩在一起，被質疑「無縫銜接」。高中音樂老師還疑似對馮禧公開示愛。

據網易報導，網傳馮禧的「黑歷史」，被討論最廣、爭議最大的一段，是馮禧與高中音樂老師的師生戀傳聞。據多位自稱重慶育才中學校友的網友爆料，馮禧高二約17歲時，與該校音樂老師龐遜相戀五年，2022年分手。馮禧曾在一段高中採訪中，提及龐遜是她「最喜歡的老師」，誇其「顏值高、大長腿、身高一米八加」，多才多藝，會音樂、表演和播音。

網傳馮禧與相戀5年的高中音樂老師合照。（取材自微博）

龐遜年長馮禧10餘歲，曾被曝陪同馮禧藝考，馮禧媽媽也曾與其在社交媒體上互動。有網友翻出龐遜的微博 帳號「xx459」，被解讀為「遜禧我愛你」的諧音，帳號內據稱有大量與馮禧相關的內容，包括生日蛋糕寫有「xx459」字樣，目前該帳號已註銷，但截圖被網友保留。

網傳龐遜與馮禧2022年8月還曾被偶遇同回母校，而馮禧同年10月在錄製「你好，星期六」時與許嵩相識，11月戀情即曝光。分手與結識許嵩的時間過於接近，引發「無縫銜接」的質疑。

但也有網友稱，龐遜與馮禧在2020年或2021年就已和平分手，與許嵩相識存在明顯間隔，所謂「無縫銜接」缺乏實錘。

另一個被爆黑料是馮禧離開湖南衛視與鏡頭打碼事件。馮禧2021年以「主播有新人」綜藝賽道冠軍身分簽約湖南衛視，搭檔何炅主持「你好，星期六」。2023年初合約到期後選擇不再續約，對外理由是回中國傳媒大學讀研。但隨後有網友發現「你好，星期六」宣傳片中她的鏡頭被打馬賽克，引發猜測。有解讀稱是其合約到期後肖像授權終止，也有猜測與她的舊戀情傳聞有關，但無官方佐證。

有網友認為，即使師生戀傳聞屬實，馮禧當時尚未成年，過錯更應歸於作為成年教師的龐遜，而非一個高中女孩。教育部明確禁止中小學教職工與學生發生戀愛關係，若情況屬實，龐遜確實觸碰了職業倫理紅線。

也有網友稱，在馮禧與許嵩新婚之際翻出數年前的舊聞，來源全是匿名爆料，屬於「趁喜事翻舊帳」，是對私人生活的越界干預，這些扒黑料的人是「見不得別人好」。

不過有網友把馮禧目前看得到的兩段情史對比，發現她似乎偏愛年紀比她大的對象，不僅音樂老師大她10餘歲，許嵩也大她14歲，還有網友質疑許嵩：「14歲年齡差，老牛吃嫩草？」