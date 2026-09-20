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「早春晴朗」改寫經典壁咚 井柏然、孫千「K字型」不壓牆

記者趙大智／綜合報導
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「早春晴朗」創下中國大陸劇組首次找親密指導到場的先例。（取材自微博）
「早春晴朗」創下中國大陸劇組首次找親密指導到場的先例。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《早春晴朗》改寫經典壁咚，以K字型保留曖昧與主動權。
  • 重點二：蔡嘉茵首度跨海擔任親密指導，強調避開男性凝視與壓迫感。
  • 重點三：井柏然孫千配合度高，親密戲靠情緒張力與細節表演取勝。

偶像劇經典「壁咚」橋段，在井柏然、孫千主演的「早春晴朗」裡被改寫了。劇中「尚之桃」孫千走出浴室，與「欒念」井柏然即將展開親密互動，原本很容易拍成男方將女方壓向牆面的套路，結果兩人的肢體位置改以「K字型」取代傳統壁咚，讓這場戲既保有曖昧張力，也讓孫千飾演的尚之桃保有選擇與主動權。

38歲蔡嘉茵台大戲劇系畢業，曾以電影「大餓」獲台北電影獎最佳新演員，同時也是導演、親密指導。這次「早春晴朗」導演蔣繼正邀她跨海擔任親密指導，不但是中國大陸首例，也引發轟動「原來劇組有這種職位啊」。

井柏然（右）由下方往上看著孫千。（取材自微博）
井柏然（右）由下方往上看著孫千。（取材自微博）

蔡嘉茵所謂的「K字型」體位。（取材自微博）
蔡嘉茵所謂的「K字型」體位。（取材自微博）

蔡嘉茵透露，正式拍攝前，她都會分別與男女演員溝通，了解彼此對親密戲的界線。孫千特別在意的，就是畫面不要出現「男性凝視」，因此從鏡位到動作設計，都會避開以男性觀看女性身體的角度呈現。

蔡嘉茵說：「我不要壁咚壓在那邊，我要她是有選擇的。」她讓井柏然飾演的欒念靠牆，再由男方把女方帶近，而不是把孫千直接壓在牆上，「你要讓她有選擇，不能就是我把你壓在那邊。」這樣的改動，也讓兩人的曖昧不只是靠強勢肢體動作，而是保留角色之間的情緒拉扯。

井柏然的配合度則讓蔡嘉茵印象深刻。她透露，井柏然入行近20年，過去竟沒有遇過親密指導，第一次碰面便表示：「我入行快20年沒遇過親密指導，你怎麼說我們怎麼做。」不只動作執行力高，對角色也有很完整的理解，「讀劇本第一句，就覺得他知道在幹嘛，太清楚了」。

中國大陸審查嚴格，蔡嘉茵透露最大尺度就是井柏然露背肌，事前她曾拿一張男子半脫襯衫、露出背部線條的參考照片，希望能拍出類似畫面，井柏然當場答應，還主動找跟組健身教練訓練背肌。蔡嘉茵笑說：「他真的就會去做。」

井柏然狂練背肌有成。（取材自微博）
井柏然狂練背肌有成。（取材自微博）

欒念熱吻尚之桃。（取材自微博）
欒念熱吻尚之桃。（取材自微博）

孫千則展現另一種細膩的表演方式。蔡嘉茵特別稱讚她的手部動作，「千千的手很會做戲」，像是用纖長手指撫摸井柏然脖子的細節，就能帶出強烈曖昧感，因此她反而不會過度限制，「她做得比我好」。

劇中最大尺度的親密戲集中在第五集開頭，第一集開場其實也是從第五集內容剪輯而來。尚之桃第一次到欒念家，兩人從浴室、餐桌一路到沙發，雖然沒有露骨畫面，卻透過距離、眼神與肢體堆疊出情慾張力，整場戲前後拍了約兩天，讓井柏然、孫千最後忍不住喊：「饒了我吧！好累啊！」

不過蔡嘉茵認為，「早春晴朗」真正動人的親密戲，反而不是尺度最大的場面。她特別喜歡欒念抱著尚之桃耍賴，以及低頭吻、說「不分開好不好」的片段，因為真正打動人的，是兩個角色情感上的靠近。

有時井柏然會覺得台詞太甜，難以說出口，蔡嘉茵自有一套方法說服他：「某個小縣城的50歲媽媽，老公不是很帥，你覺得她靠什麼維持婚姻？就是這些！」而身邊更有朋友產後無法再跟老公親熱，看了「早春晴朗」欲望竟被點燃，簡直功德無量。蔡嘉茵笑說：「我不是性愛大師，是做了很多研究和資料搜集來的。」

井柏然（右）和孫千的親熱戲拍得唯美又激情。（取材自微博）
井柏然（右）和孫千的親熱戲拍得唯美又激情。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 劇組把原本男方將女方壓向牆面的拍法，改成井柏然靠牆、孫千被帶近的K字型設計，讓畫面保留曖昧感，同時避免女方失去選擇與主動權。

  • 她先分別與演員溝通界線，再從鏡位與動作避開男性凝視，強調角色互動要有選擇而非壓制，讓親密戲在安全前提下仍保有情慾張力。

  • 井柏然首次接觸親密指導就高度配合，還主動鍛鍊背肌；孫千則善用手部與肢體細節傳情，兩人把尺度較大的戲拍出情緒拉扯與情感靠近。

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