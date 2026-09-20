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結婚5個月就有了？阿Sa小腹隆起被拍 網友猜懷孕了

娛樂新聞組╱綜合報導
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阿Sa今年4月閃嫁小10歲老公，她近日出席活動小腹微微隆起，被指懷孕。(取材自微...
阿Sa今年4月閃嫁小10歲老公，她近日出席活動小腹微微隆起，被指懷孕。(取材自微博)

香港女星「阿Sa」蔡卓妍近日出席公開活動時，因身形變化意外掀起懷孕傳聞。現年43歲的她當天身穿高領上衣搭配吊帶裙亮相，現場照片曝光後，被發現小腹微微隆起、臉頰也比過往圓潤，相關畫面隨即在社交平台引發熱議，甚至有人直指她「孕味十足」，看起來「像懷孕三、四個月」。

香港01報導，阿Sa過去長期維持纖瘦身形，此次公開活動的體態與以往有所不同，因此迅速成為討論焦點。網友更從她當天的走路姿態及身形線條推測懷孕，引發「阿Sa懷孕」相關傳聞。

據報導，阿Sa近年對生育議題並不避諱，她曾透露自己有凍卵，希望為未來的人生預留更多選擇。她今年4月與年輕10歲的健身教練林俊賢（Elvis）再婚，婚後生育計畫自然成為外界關注焦點。

面對外界詢問是否打算生小孩，阿Sa過去曾以輕鬆態度回應：「順其自然。」被問到自己是否喜歡小朋友，她則表示：「有沒有都好。」態度相當隨性，並未透露具體的生育安排。

阿Sa過去曾與鄭中基結婚，兩人維持婚姻約四年，並未育有子女。如今再婚後，外界對她的家庭生活格外好奇，也讓此次體態變化被放大解讀。

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