偶像變伴侶… 許嵩官宣結婚 小14歲女友小學就聽他的歌

許嵩與馮禧官宣結婚，並曬出兩組婚紗照。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 許嵩與小14歲主持人馮禧同步官宣結婚，結束4年低調戀情。

許嵩與小14歲主持人馮禧同步官宣結婚，結束4年低調戀情。 重點二： 馮禧曾是許嵩歌迷，小學就聽他的歌，戀情被形容成偶像成伴侶。

馮禧曾是許嵩歌迷，小學就聽他的歌，戀情被形容成偶像成伴侶。 重點三：官宣後話題衝上熱搜，網友與圈內好友紛紛送上祝福。

大陸歌手許嵩與小14歲的女友馮禧日前在微博 同步發文，官宣結婚，結束了長達四年的低調戀情與外界猜測。兩人寫道：「我們的人生故事寫到了新的一章，謝謝關心和祝福️。」並曬出兩組婚紗照。女方為00後主持人馮禧，是許嵩的歌迷，曾稱小學就聽許嵩的歌。官宣消息迅速引爆全網，無數網友與歌迷送上祝福。全網感慨這位從小學起就聽許嵩歌的姑娘，終於把偶像變成了人生伴侶。

許嵩與馮禧在微博曬出了兩組合照，一張是黑紅配色的草原婚紗照，另一張是白色西裝的落日金輝剪影。隨後，「許嵩馮禧官宣結婚」詞條登上熱搜榜第一。

許嵩與馮禧相差14歲，2022年通過湖南衛視「你好，星期六」節目相識相戀。2022年11月2日，有媒體拍到許嵩與馮禧牽手逛街，戀情曝光。兩人感情穩定，多次被路人偶遇逛街、吃飯。馮禧還被拍到陪同許嵩母親逛街，關係看似已獲家人認可。談及兩人的戀情，不少網友期待「有情人終成眷屬」。

馮禧曾在綜藝上表示：第一次聽嵩哥的歌在小學，他的歌什麼時候聽 ，你都會反覆愛上。

許嵩早年受訪時曾明確表示「結婚的話應該會公開」，此次官宣也被視為兌現當年的承諾，也被大批網友稱做是「屬於一代人的青春，終於迎來溫柔圓滿的收尾。」

官宣後，戚薇等圈內好友公開送上祝福，許嵩也成為當年被並稱「QQ音樂三巨頭」（許嵩、汪蘇瀧、徐良）中首位官宣結婚的成員。沒多久，話題「壓力給到汪蘇瀧徐良」迅速衝上熱搜，網友紛紛催婚汪蘇瀧、徐良。

許嵩，1986年5月14日出生於安徽省合肥市，畢業於安徽醫科大學，男歌手、音樂人，代表作「有何不可」、「素顏」、「玫瑰花的葬禮」等，自出道以來多次獲得東方風雲榜、華語歌曲排行榜等獎項，被90後、00後視為「青春記憶」。

馮禧，2000年生於重慶，畢業於中國傳媒大學播音與主持藝術專業。2021年5月，獲得東方衛視「主播有新人」綜藝賽道冠軍。因主持「你好，星期六」等節目受到更多關注，是許嵩多年歌迷。

許嵩與馮禧官宣結婚，並曬出兩組婚紗照。（取材自微博）