我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界周刊／夕陽日全蝕 罕見天文奇觀

美國現象／遊樂園經典 旋轉盤100歲了

偶像變伴侶… 許嵩官宣結婚 小14歲女友小學就聽他的歌

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
許嵩與馮禧官宣結婚，並曬出兩組婚紗照。（取材自微博）
許嵩與馮禧官宣結婚，並曬出兩組婚紗照。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：許嵩與小14歲主持人馮禧同步官宣結婚，結束4年低調戀情。
  • 重點二：馮禧曾是許嵩歌迷，小學就聽他的歌，戀情被形容成偶像成伴侶。
  • 重點三：官宣後話題衝上熱搜，網友與圈內好友紛紛送上祝福。

大陸歌手許嵩與小14歲的女友馮禧日前在微博同步發文，官宣結婚，結束了長達四年的低調戀情與外界猜測。兩人寫道：「我們的人生故事寫到了新的一章，謝謝關心和祝福️。」並曬出兩組婚紗照。女方為00後主持人馮禧，是許嵩的歌迷，曾稱小學就聽許嵩的歌。官宣消息迅速引爆全網，無數網友與歌迷送上祝福。全網感慨這位從小學起就聽許嵩歌的姑娘，終於把偶像變成了人生伴侶。

許嵩與馮禧在微博曬出了兩組合照，一張是黑紅配色的草原婚紗照，另一張是白色西裝的落日金輝剪影。隨後，「許嵩馮禧官宣結婚」詞條登上熱搜榜第一。

許嵩與馮禧相差14歲，2022年通過湖南衛視「你好，星期六」節目相識相戀。2022年11月2日，有媒體拍到許嵩與馮禧牽手逛街，戀情曝光。兩人感情穩定，多次被路人偶遇逛街、吃飯。馮禧還被拍到陪同許嵩母親逛街，關係看似已獲家人認可。談及兩人的戀情，不少網友期待「有情人終成眷屬」。

馮禧曾在綜藝上表示：第一次聽嵩哥的歌在小學，他的歌什麼時候聽 ，你都會反覆愛上。

許嵩早年受訪時曾明確表示「結婚的話應該會公開」，此次官宣也被視為兌現當年的承諾，也被大批網友稱做是「屬於一代人的青春，終於迎來溫柔圓滿的收尾。」

官宣後，戚薇等圈內好友公開送上祝福，許嵩也成為當年被並稱「QQ音樂三巨頭」（許嵩、汪蘇瀧、徐良）中首位官宣結婚的成員。沒多久，話題「壓力給到汪蘇瀧徐良」迅速衝上熱搜，網友紛紛催婚汪蘇瀧、徐良。

許嵩，1986年5月14日出生於安徽省合肥市，畢業於安徽醫科大學，男歌手、音樂人，代表作「有何不可」、「素顏」、「玫瑰花的葬禮」等，自出道以來多次獲得東方風雲榜、華語歌曲排行榜等獎項，被90後、00後視為「青春記憶」。

馮禧，2000年生於重慶，畢業於中國傳媒大學播音與主持藝術專業。2021年5月，獲得東方衛視「主播有新人」綜藝賽道冠軍。因主持「你好，星期六」等節目受到更多關注，是許嵩多年歌迷。

許嵩與馮禧官宣結婚，並曬出兩組婚紗照。（取材自微博）
許嵩與馮禧官宣結婚，並曬出兩組婚紗照。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 兩人日前在微博同步發文，公開宣布結婚，等於正式結束外界對4年低調戀情的猜測。貼文中也曬出婚紗照，顯示感情已進入婚姻階段。

  • 新聞指出，兩人2022年因湖南衛視《你好，星期六》相識相戀，同年11月又被媒體拍到牽手逛街而曝光戀情，之後多次被目擊一起出遊，感情相當穩定。

  • 除了許嵩是許多90後、00後的青春記憶外，馮禧又是從小學就聽他歌曲的歌迷，讓外界覺得像是「偶像變伴侶」的童話情節，加上熱搜與好友祝福，討論度迅速升高。

微博

上一則

林峯、胡杏兒牽手擁抱合唱經典金曲 掀港劇CP回憶殺

下一則

64歲劉德華不躺平 年底世界巡演「紙飛機」曝初心

延伸閱讀

小學追的偶像變成老公 歌手許嵩娶小14歲鐵粉衝熱搜

小學追的偶像變成老公 歌手許嵩娶小14歲鐵粉衝熱搜
井柏然結婚了？傳與劉雯低調領證 交往6年已改口叫爸媽

井柏然結婚了？傳與劉雯低調領證 交往6年已改口叫爸媽
唱紅「南方姑娘」…趙雷演唱會曬照官宣當爸 疑與兒同台

唱紅「南方姑娘」…趙雷演唱會曬照官宣當爸 疑與兒同台
「欒念」太深情…井柏然被問「拍戲是否愛上過對手」 秒答掀熱議

「欒念」太深情…井柏然被問「拍戲是否愛上過對手」 秒答掀熱議

熱門新聞

54歲「冬季戀歌」裴勇俊(左)近況曝光，和業餘高爾夫選手金書娥。圖／摘自seoah0115 IG

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

2026-09-12 16:58
潘越雲（左）和陳昇合唱「春嬌和志明」。記者林士傑／攝影

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

2026-09-12 13:15
譚松韻(右)、井柏然於2023年在「歸路」中組CP。(取材自微博)

宋威龍、白敬亭都來了… 譚松韻新劇獲眾男神力挺 獨缺井柏然惹議

2026-09-11 21:30
林逸欣現場彈奏小提琴。記者林士傑／攝影

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

2026-09-16 16:28
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
81歲楊燕寶刀未老，至今仍能獨力唱完2、3小時演唱會。記者陳慧貞／攝影

81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過

2026-09-14 12:50

超人氣

更多 >
黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決
華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位

華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位
天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香

天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香
專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長

專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長
沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑