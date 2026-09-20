64歲劉德華不躺平 年底世界巡演「紙飛機」曝初心

劉德華以紙飛機寄託童年情懷。（取材自全新「About Life」）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 劉德華宣布64歲再啟世界巡演，香港紅館定檔20場。

劉德華宣布64歲再啟世界巡演，香港紅館定檔20場。 重點二： 巡演命名About Life，以紙飛機象徵初心、夢想與人生。

巡演命名About Life，以紙飛機象徵初心、夢想與人生。 重點三：他靠嚴格自律與不服老心態，持續站上舞台發光。

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64歲的劉德華 再次啟動世界巡演，全新「About Life」巡演香港紅館直接定檔20場，從2026年12月18日一路唱到2027年1月10日，橫跨聖誕和跨年兩大檔期。別人64歲在規畫退休生活，劉德華則選擇重新站上舞台中央，展現他「不服老」、「不躺平」的衝勁。

劉德華說，他給這場巡演取名「About Life」——關於人生、關於生活、關於生命。海報上一隻紙飛機，代表初心與夢想，他說，「音樂早已不是我的工作，而是我生命的一部分。我的人生有電影、有舞台、有家庭、有歌迷，我想把這輩子所有的熱愛，全部放進這場演唱會裡。」他還在發布會上分享了自己的選擇哲學：人生不是單選題，左右都有好風景。

劉德華正式官宣「About Life」世界巡迴演唱會消息一出，全網刷屏。很多人感慨：普通人到了64歲這個年紀，大多追求安穩、清閒、少折騰。但劉德華，偏偏活成了所有人的「反常態」，64歲依舊能站在舞台中央發光，這源自於他幾十年如一日的極致自律。

在飲食方面，劉德華已經十年不吃白米飯，日常主食全部換成糙米、燕麥、藜麥等全穀物，堅持半素食方案，幾乎不吃紅肉，以水煮雞胸肉、魚肉、雞蛋、牛奶等低脂優質蛋白為主，長期踐行16+8間歇性禁食，一天三餐集中在8小時內吃完，晚上7點後徹底斷食。運動方面，每天雷打不動一小時運動，跑步、游泳、舉鐵輪換著來，體重常年穩定在63公斤左右。作息上，堅持早上6點起床、晚上10點入睡，不熬夜、不菸不酒，用冥想放鬆心態。

團隊工作人員透露：每次拍攝、彩排，劉德華永遠最早到場、最晚離場。一把年紀，沒有架子、沒有特權、沒有敷衍，從不拿年齡當藉口，從不拿資歷搞特殊，依舊堅持真唱、穩唱、全力唱跳。

劉德華在近期的公開活動中曾直言自己也有年齡焦慮，能明顯感受到體能下滑，但他笑著承認「我今年65了」。此次巡演主題取名「About Life」，大批網友認為，劉德華就在藉此展現面對衰老的坦誠，評價他「法拉利老了也還是法拉利」，「他讓人看到：真正的老去不是年齡增長，而是心態躺平。把不服老、不躺平」活成了具體的樣子。」

「About Life」劉德華巡迴演唱會已官宣，以紙飛機寄託童年情懷。（取材自微博）