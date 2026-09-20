「不上不下的笑容」 佟麗婭首回應在董璇婚禮上那個表情

佟麗婭（右）首次回應在董璇婚禮上的「表情」，表示「真的累了，站了一天可能在發呆…我時刻告訴自己要管理好表情，不給別人添麻煩。」（取材自揚子晚報）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 佟麗婭首度回應婚禮表情爭議，稱自己只是太累在發呆。

佟麗婭首度回應婚禮表情爭議，稱自己只是太累在發呆。 重點二： 她在董璇婚禮敬酒環節被拍到笑容，引發網友多種解讀。

她在董璇婚禮敬酒環節被拍到笑容，引發網友多種解讀。 重點三：佟麗婭強調與董璇友情深厚，外界截圖難以定義兩人情誼。

佟麗婭日前做客訪談節目，首次正面回應了在好友董璇婚禮上一個表情被網友反覆解讀的事件。她說，「我是真的累了，站了一天，我可能是在發呆吧。」

揚子晚報報導，事情要回溯到2025年6月21日，董璇與演員張維伊在男方老家山西大同舉辦了一場低調而溫馨的婚禮。作為相識近20年的好姐妹，佟麗婭身著白色中式禮服，與關悅等人一起擔任伴娘，當天她頭髮盤起、站姿板正，全程配合婚禮流程。

據報導，在敬酒環節，站在新人身後的佟麗婭被鏡頭捕捉到了一個「不上不下的笑容」。這個瞬間迅速在網上發酵，網友們紛紛化身「表情分析師」，有人解讀為「意味深長的凝視」，有人猜測她「不看好姐妹的二婚」，甚至有人直接貼上「塑料閨密」的標籤。

報導稱，主持人魯豫直截了當地問，「那個婚禮上你的表情，當時大家拍到說你的那個表情…」佟麗婭沒有迴避，笑著解釋，「我是真的累了，站了一天，我可能是在發呆吧。」

魯豫追問，「但大家的解讀是你此刻正在意味深長地盯著董璇。」佟麗婭隨即自我調侃道，「所以我時刻告訴自己，你要管理好自己的表情，不要給別人添麻煩。」

事實上，董璇和佟麗婭的友情遠非網友猜測的那般脆弱。兩人因長相相似被稱為「撞臉姐妹」，多年來感情深厚。董璇二婚時，依然邀請佟麗婭站在自己身邊，這份近20年的情誼，顯然不是一個被截圖的表情能夠定義的。