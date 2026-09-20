臉腫、僵硬像「科技臉」? 38歲舒暢不忍了 曬自拍回應

舒暢出席品牌活動生圖，被指臉部腫脹僵硬，引發「科技臉」爭議。（取材自微博）

38歲女演員舒暢近日出席品牌活動時，其未修生圖被指臉部腫脹僵硬，引發「科技臉」爭議，迅速登上熱搜。舒暢隨後曬出疑似素顏自拍回應稱：「我狀態挺好的」，再次引發全網關注。不少網友仍批評她「靈氣全無」、「撞臉楊紫 」；也有網友認為不應苛責女演員外貌選擇，若其直播真是素顏，已屬保養得當。

據錢江晚報報導，9月17日，舒暢與45歲的宋佳同穿淺綠新中式禮服出席上海佰草集品牌活動。媒體發布的生圖中，舒暢被指面部飽滿緊繃、蘋果肌突出、笑起來肌肉牽動受限，被形容為「發麵饅頭」、「蠟像臉」。而年長7歲的宋佳，面帶自然細紋但表情舒展鬆弛，被網友讚為「原生臉」代表，兩人同框反差迅速引爆熱搜。

舒暢曬出疑似素顏自拍回應稱：「我狀態挺好的」。（取材自微博）

9月19日，舒暢曬出疑似素顏自拍並配文：「我38歲狀態挺好的，生活獨立，工作穩定，胃口壯了不少，身體更健康了。謝謝大家的關心。」但未直接提及外界質疑的醫美或外貌爭議。她同步預告9月22日、24日進行美妝直播，表示會「上臉展示教大家用法」。

部分媒體評價舒暢的回應，認為其以「生活狀態」切入，是「以柔克剛」、「從容自洽」。不過仍有大批網友留言表示惋惜，稱懷念她在「寶蓮燈」裡飾演小玉、「魔幻手機」裡傻妞時期的靈動，生圖中的臉不僅「靈氣全無」，且疑似過度填充導致辨識度下降。也有網友認為，舒暢38歲生圖狀態已屬保養得當，死亡懟臉鏡頭難免放大缺點，單組生圖不能代表真實狀態，而且也沒有她做醫美的證據。

公開資料顯示，舒暢1987年12月1日出生，女演員、歌手、主持人，代表作有「寶蓮燈」、「魔幻手機」、「精衛填海」、「烽火佳人」、「大唐榮耀」、「孝莊秘史」等，塑造多個經典角色，是不少90後心中的「童年女神」。