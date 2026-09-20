向太自曝曾偷偷打掉孩子 瞞向華強整整10年 網友炸鍋了

向太表示絕不允許女兒未婚先孕，卻自曝曾曾偷偷打掉孩子，10年後才告訴向華強。（取材自小紅書）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 向太公開反對女兒未婚先孕，甚至放狠話表明立場。

向太公開反對女兒未婚先孕，甚至放狠話表明立場。 重點二： 她自曝與向華強初期懷孕，曾偷偷拿掉孩子並隱瞞10年。

她自曝與向華強初期懷孕，曾偷偷拿掉孩子並隱瞞10年。 重點三：她認為未婚先孕會讓女性失去主動權，網友反應兩極。

向太陳嵐一段聊婚戀觀的視頻衝上熱搜。她不僅明確表示絕不允許女兒未婚先孕，還自曝了一段與向華強剛在一起時的往事，曾偷偷拿掉孩子，10年後才告訴丈夫。消息一出，網友討論瞬間炸開。

綜合媒體報導，在視頻中，向太的觀點相當直接。她反對未婚先孕，甚至用「打斷腿」這樣的重話來表達如果女兒走上這條路自己會有多不能接受。她勸女孩要好好保護自己，不要讓自己陷入被動。

據報導，她之所以態度這麼鮮明，和她自己的經歷有關。向太提到，剛和向華強在一起時便懷孕，但當時兩人在一起時間太短。她不想用小孩給向華強施加結婚壓力，希望對方是自願求婚，而不是因為孩子才結婚，於是自己偷偷拿掉了孩子。這件事，她瞞了10年才告訴向華強。

報導稱，向太進一步解釋，未婚先孕會讓女性失去主動權，可能被男方或婆家輕視，甚至日後爭吵時被對方用「是你大肚子逼我結婚」之類的話傷害。如果男方不結婚，女性還要獨自承擔後果；在當時香港，出生證明會注明「私生子」，對女性並不公平。她還告誡想靠未婚先孕嫁入豪門的女孩，這是「癡心妄想」，婆家只會更難接納。

網友觀點分成兩派。有網友認為向太說得現實，女性在生理上本就吃虧，未婚先孕若遇人不淑，傷害極大。也有網友認為如今社會開放，奉子成婚很常見，只要兩人真心相愛，孩子何時到來並不重要。

從自曝往事到對女兒放狠話，向太這番婚戀觀之所以引發熱議，或許不在於她是否「保守」，而在於她反覆強調的一件事：女性別把主動權交出去。至於未婚先孕到底該怎麼看，每個人或許都有自己的答案。

向華強（左）和向太（右）是香港的影視大亨。（取材自微博）