向太自曝曾偷偷打掉孩子 瞞向華強整整10年 網友炸鍋了
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向太陳嵐一段聊婚戀觀的視頻衝上熱搜。她不僅明確表示絕不允許女兒未婚先孕，還自曝了一段與向華強剛在一起時的往事，曾偷偷拿掉孩子，10年後才告訴丈夫。消息一出，網友討論瞬間炸開。
綜合媒體報導，在視頻中，向太的觀點相當直接。她反對未婚先孕，甚至用「打斷腿」這樣的重話來表達如果女兒走上這條路自己會有多不能接受。她勸女孩要好好保護自己，不要讓自己陷入被動。
據報導，她之所以態度這麼鮮明，和她自己的經歷有關。向太提到，剛和向華強在一起時便懷孕，但當時兩人在一起時間太短。她不想用小孩給向華強施加結婚壓力，希望對方是自願求婚，而不是因為孩子才結婚，於是自己偷偷拿掉了孩子。這件事，她瞞了10年才告訴向華強。
報導稱，向太進一步解釋，未婚先孕會讓女性失去主動權，可能被男方或婆家輕視，甚至日後爭吵時被對方用「是你大肚子逼我結婚」之類的話傷害。如果男方不結婚，女性還要獨自承擔後果；在當時香港，出生證明會注明「私生子」，對女性並不公平。她還告誡想靠未婚先孕嫁入豪門的女孩，這是「癡心妄想」，婆家只會更難接納。
網友觀點分成兩派。有網友認為向太說得現實，女性在生理上本就吃虧，未婚先孕若遇人不淑，傷害極大。也有網友認為如今社會開放，奉子成婚很常見，只要兩人真心相愛，孩子何時到來並不重要。
從自曝往事到對女兒放狠話，向太這番婚戀觀之所以引發熱議，或許不在於她是否「保守」，而在於她反覆強調的一件事：女性別把主動權交出去。至於未婚先孕到底該怎麼看，每個人或許都有自己的答案。
因她在影片中一邊強烈反對未婚先孕，一邊自曝年輕時曾偷偷拿掉與向華強的孩子，且瞞了10年才說出來，這種反差讓話題迅速發酵。 她態度非常強硬，明言絕不接受女兒未婚先孕，甚至用重話表達不滿，並提醒女孩要保護自己，不要因懷孕而失去在感情中的主動權。 向太認為未婚先孕可能讓女性被男方或婆家看輕，日後爭吵時還可能被拿來攻擊；若男方不結婚，後果也得由女性獨自承擔，因此風險很高。
精華 FAQ
因她在影片中一邊強烈反對未婚先孕，一邊自曝年輕時曾偷偷拿掉與向華強的孩子，且瞞了10年才說出來，這種反差讓話題迅速發酵。
她態度非常強硬，明言絕不接受女兒未婚先孕，甚至用重話表達不滿，並提醒女孩要保護自己，不要因懷孕而失去在感情中的主動權。
向太認為未婚先孕可能讓女性被男方或婆家看輕，日後爭吵時還可能被拿來攻擊；若男方不結婚，後果也得由女性獨自承擔，因此風險很高。
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