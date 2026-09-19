4年3次同框…昔傳緋聞 李小璐逛公園 嘻哈歌手趙濤相伴聊天引猜測
據大陸媒體爆料，李小璐近日現身公園遛娃，身邊還有一名年輕男子相伴聊天。隨行男子身分火速引發全網熱議。這位多次和她綁定緋聞的對象，正是「中國有嘻哈」選手趙昱濤（趙濤）。
綜合網易號「露珠聊影視」報導，視頻畫面顯示，李小璐帶著一名約三歲的小女孩漫步公園，身旁有助理陪同。其後，趙昱濤現身與幾人會合，一同散步聊天。同行女孩此前曾被網傳是李小璐的二胎，早前甜馨曾公開澄清，稱女孩是自家表妹，並非「妹妹」。
李小璐與趙昱濤的交集已持續多年。2020年，李小璐發布單曲「鯨落」，說唱部分由趙昱濤參與作詞。2021年，網絡曾流傳李小璐與一名男子約會並同返住所的畫面，後有網友根據身形及紋身等特徵，認為男子是趙昱濤。
2022年11月，兩人被拍到一同逛家居店，相關畫面曝光後引發討論。李小璐當時回應稱，趙昱濤是「合夥人、司機、乾兒子」，否認戀愛關係。2023年情人節前後，網絡再次流出趙昱濤駕車接送李小璐的畫面，兩人的關係再次受到關注。
趙昱濤1994年出生，曾以rapper及模特身分活動，2017年參加「中國有嘻哈」第一季，因與GAI的1V1對戰受到關注。
此次公園同框曝光前幾天，李小璐曾與女兒甜馨及賈乃亮一同參與公益活動，三人同框一度引發外界討論。不過，對於此次同框及兩人目前的實際關係，雙方截至目前均未作出新的公開說明。
畫面顯示她帶著約3歲的小女孩在公園散步，身旁有助理陪同，之後趙昱濤加入，一行人邊走邊聊天，因此引發外界對兩人關係的再度猜測。 兩人曾在2020年合作歌曲、2021年被拍到疑似約會返家，2022年又一起逛家居店，2023年還有接送畫面流出，因而屢次被外界聯想到關係不單純。 李小璐在2022年相關畫面曝光後，曾公開表示趙昱濤是「合夥人、司機、乾兒子」，否認兩人有戀愛關係；截至目前，雙方也都沒有對最新同框再做說明。
精華 FAQ
畫面顯示她帶著約3歲的小女孩在公園散步，身旁有助理陪同，之後趙昱濤加入，一行人邊走邊聊天，因此引發外界對兩人關係的再度猜測。
兩人曾在2020年合作歌曲、2021年被拍到疑似約會返家，2022年又一起逛家居店，2023年還有接送畫面流出，因而屢次被外界聯想到關係不單純。
李小璐在2022年相關畫面曝光後，曾公開表示趙昱濤是「合夥人、司機、乾兒子」，否認兩人有戀愛關係；截至目前，雙方也都沒有對最新同框再做說明。
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