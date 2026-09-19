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周也首搭許凱 「一甌春」口碑兩極 14個編劇分工組裝劇本挨批

娛樂新聞組／綜合報導
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許凱、周也的「一甌春」上線，宋制美學考究精美。(取材自微博)
許凱、周也的「一甌春」上線，宋制美學考究精美。(取材自微博)

由許凱、周也主演號稱「雙強復仇」S+級古裝劇「一甌春」上線，但開播後口碑兩極，愛奇藝與優酷雙平台開局熱度均未破5000。儘管該劇擁有14名編劇的團隊，但劇情卻被指充斥宅鬥潑婦罵街、權謀老哏。而雙主角表演與台詞更遭批評生硬木訥，CP不對味。

該劇主打背負家仇的少女與朝堂重臣互相試探並聯手雪冤的故事。周也飾演心思縝密的黑蓮花，但被指情緒轉換生硬、台詞充滿現代感且眼神空泛；許凱飾演殺伐果決的權臣，台詞則被批口齒不清、有氣無力。相較之下，配角富大龍與苗圃展現當家主母與老戲骨的沉穩氣場。

許凱、周也「一甌春」上線，兩人上演雙強復仇故事。(取材自微博)
許凱、周也「一甌春」上線，兩人上演雙強復仇故事。(取材自微博)

「一甌春」開播首日雲合正片有效播放市占率沖到‌9.6%‌，拿下同期古裝賽道首日表現第一，雙平台總預約量突破400萬，許凱也憑藉它拿下近三年第五部首日雲合播放量破千萬的作品。不過，愛奇藝站內熱度僅4170、優酷站內熱度接近5000沒達到爆款基準，6集累計16個廣告，與同期劇集相比表現平淡。

業內分析指出，多達14名編劇分工組裝劇本導致邏輯斷裂，假道士裝神弄鬼、夜裡戴白色帷帽、刻意偶遇及親吻等劇情，都讓觀眾覺得生硬。

不過，「一甌春」的宋制美學被公認做到古偶第一梯隊‌，全劇在濮院等真實古建築群實景拍攝，完全摒棄了廉價綠幕和浮誇濾鏡，服化道、置景、光影都高度貼合宋代的古典氛圍感，被評價為「像看電影一樣舒服」。

精華 FAQ

  • 該劇開播後口碑明顯兩極，雲合播放與預約數據不差，但愛奇藝與優酷站內熱度都未達爆款標準，整體呈現話題有了、真正破圈不足的狀態。

  • 業內與觀眾認為14名編劇分工組裝造成邏輯斷裂，情節充滿老哏與刻意橋段；周也被指情緒轉換生硬、台詞現代感重，許凱則被批口齒不清、氣場偏弱。

  • 劇集的宋制美學、服化道、置景與光影表現獲高度肯定，並在濮院等真實古建築群實景拍攝，整體視覺被評為接近電影質感，屬古偶第一梯隊。

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