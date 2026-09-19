劉亦菲圓潤現身 粉絲讚「神仙姊姊」也有人嘲「膀大腰圓」

劉亦菲穿著黑西裝氣場全開。(取材自微博)

女星劉亦菲 日前現身萬象城品牌線下活動，吸引大批民眾冒雨圍觀。網曝的生圖中，38歲的她身材珠圓玉潤、飽滿自然，從不走纖瘦路線的她，穿著黑西裝向粉絲打招呼更得帥氣俐落。讓粉絲大讚「神仙姊姊」狀態太能打了。

劉亦菲身穿寬大黑西裝，胸口別著白花，西裝的袖口捲起。面對當時成都暴雨天氣，活動一度取消，劉亦菲沒有閃避民眾的鏡頭。在保鏢撐傘護駕下，途中她停下來向圍觀的粉絲揮手打招呼。

大量的劉亦菲生圖在網上引起一波「好美」的讚譽。有網友描述當天的畫面稱她的團隊莊嚴得體，現場氣氛融洽 ，到場的粉絲有序，讚她「不愧是明星中的明星」。也有網友說劉亦菲是全網「生圖最多」的明星了，她向來不控圖，什麼角度都有，永遠讓粉絲看到她自然的一面。

劉亦菲的圓潤身形向來也受到大眾關注，相較於內娛追求纖瘦的審美，劉亦菲豐腴不臃腫、飽滿不刻意的健康體態，肩頸線條舒展，腰臀曲線自然展現，讓不少網友大讚她本人「好白」、「臉好小」、「這才是正常人的身材」。就算站在人群裡，「女神」還是一眼就能被看到。

不過還是有少數網友吐槽，認為她疏於身材管理，體態圓潤少了女明星該有的精致感，甚至調侃她「膀大腰圓」。

劉亦菲穿著黑西裝氣場全開。(取材自微博)