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楊洋滑雪包成「胖頭魚」網笑：100年內沒人能認出

娛樂新聞組／綜合報導
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楊洋是很多人心目中的男神。(取材自微博)
楊洋是很多人心目中的男神。(取材自微博)

近日，微博熱搜榜上「差點沒認出楊洋」的話題引發全網熱烈討論。螢幕上總是以精緻、高冷男神形象示人的楊洋，私下生活中的隨性鬆弛與搞笑反差，讓不少網友驚呼，「這真的是我認識的楊洋嗎？」、「100年內沒人能認出這是楊洋」。

楊洋的模樣被嘲笑，「100年內沒人能認出」。(取材自微博)
楊洋的模樣被嘲笑，「100年內沒人能認出」。(取材自微博)

這次引爆熱搜的導火線之一，是楊洋年初分享的滑雪Vlog近日被二刷。影片中的他頭戴厚重面罩與專業雪鏡，將整張臉包裹得嚴嚴實實，僅露出一雙眼睛，全副武裝的臃腫造型被網友調侃像極了「胖頭魚」。

事實上，楊洋私底下的穿搭一直以極簡、舒適為主，經常被拍到素顏、白T恤配牛仔褲就出門，甚至曾被笑稱「洗了把臉就直接離家」。這種徹底放下明星包袱的鬆弛狀態，與劇中一絲不苟的完美形象形成強烈對比，展現出極具鮮活感的個人魅力。

除了滑雪造型外，近來網絡上掀起的「花兒與少年2」考古熱潮，也讓大家重新認識了23歲時的楊洋。當時在節目中，他曾因意外走丟獨自蹲在路邊等姐姐們來接、躲在廁所看漫畫「，甚至在房車大戰中泰然自若地熟睡。這些真實又有點「憨憨」的表現，打破了外界對他高冷的刻板印象。

不少觀眾重溫節目感嘆楊洋從當年單純熱血的小男孩，已蛻變為能獨當一面的35歲成熟演員，雖然私下穿搭隨性低調到「差點認不出」，但褪去遮擋後的頂級顏值與骨相仍能被路人「秒認出」，這種精緻男神與隨性大男孩之間的極致反差，反而展現真實不做作的一面，使其出道十多年來始終維持超高國民度與路人緣。

精華 FAQ

  • 主要是他年初分享的滑雪Vlog近日被二刷，影片中他戴著厚面罩與雪鏡，幾乎包住整張臉，造型過於臃腫，讓網友直呼差點認不出，甚至拿「胖頭魚」來調侃。

  • 文章指出他私下穿搭以極簡、舒適為主，常被拍到素素的素顏，加上白T恤、牛仔褲就出門，甚至被笑說像是洗把臉就直接離家，呈現很放鬆、不做作的一面。

  • 網絡上掀起的《花兒與少年2》考古熱潮，也讓大家看到23歲時的楊洋曾走丟、蹲路邊等人、躲廁所看漫畫，還能在房車大戰中熟睡，反差感相當鮮明。

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