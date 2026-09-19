行程排滿… 李連杰自曝老人癡呆、手麻動不了：好想放空躺平

李連杰分享近況。（取材自小紅書）

昔日以俐落身手稱霸影壇的「功夫皇帝」李連杰 ，近年健康狀況始終是外界關注焦點。過去曾因甲狀腺功能亢進、拍攝高難度動作戲累積全身舊傷，加上外貌轉變，多次遭外界不實傳聞困擾。今年剛滿63歲的他，日前在小紅書平台上以「當我想擺爛時...」為題分享近況，竟直呼自己「老人癡呆」。

據「噓！星聞」報導，李連杰日前在大陸社群平台小紅書公開一段影片中，回憶起過往打牌經驗，他笑說自己以前一緊張或準備胡牌時，手就會忍不住發抖，很容易被牌友識破。沒想到話鋒一轉，他竟以幽默口吻調侃起現在的自己：「但那是以前了，現在是老人癡呆、手麻了不會動了。」

除了自嘲，李連杰也坦承進入人生下半場後，偶爾真的會動起「徹底擺爛」的念頭。他透露前陣子本想空出一整天休息，卻被身旁工作團隊不斷提醒行程早已排滿，讓他無奈向工作人員討饒，直呼想好好放空一天，最好能達到「想做什麼就做什麼、甚至連想都不用想」的境界。

李連杰多年來經歷不少身體與心理的考驗，透露目前心態已有極大轉變。他語帶滄桑感嘆自己不能再像以前般「想做就做」，現在工作時讓他感到沉重負擔。

李連杰之前曾表示甲狀腺功能亢進症對他的打擊最深刻，直接改變其外貌，「我照鏡子，發現眼球都凸出來了」。他配合醫生治療，按時服藥，鍛鍊心智，意識到抱怨和掙扎不能讓他的樣貌恢復正常，大概是他人生中最艱難時期，對內心修行卻大有裨益。