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2年未進組… 趙露思「告別信」官宣 新劇自導自演 男主是他？

娛樂新聞組／綜合報導
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趙露思新劇「告別信」將自導自演，開創「95後」女演員先河。（取材自微博）
趙露思新劇「告別信」將自導自演，開創「95後」女演員先河。（取材自微博）

優酷公布的2027年度片單中，其中赫見近兩年未進組拍戲的趙露思新劇「告別信」。趙露思早前屢傳復工受阻，她改被動為主動，自資購入德國小說「13封自殺告別信」版權並親自擔任導演兼主演，開創「95後」女演員自導自演先河。

趙露思近年將工作延伸至幕後，先前原定8月拍攝的「要多美麗就多美麗」因劇本問題未能成行，她隨後購入多部作品版權並擔任短劇「Sonder．我就不是NPC」監製，日前更被捕捉飛往韓國採購服飾。

「告別信」改編自德國作家科斯汀吉爾的熱門小說「13封自殺告別信」，劇情跳脫俗套甜寵敘事，聚焦當代成年人的現實困境。女主角歌莉年近30，深陷失業失戀的雙重低谷。她原打算寫下13封告別信後輕生，但卻意外面對全方位的社死局面。

「告別信」集結曾合作「偷偷藏不住」、「三千鴉殺」的製作團隊，由總製片人張君波、周照中與總編劇趙天佑、張亞敏操刀。該戲也創下罕見的「單人過會」模式，趙露思憑著個人號召力，推動平台直接通過專案立項審核、批准投資開拍。

趙露思(左)的「告別信」一度傳出男主角由丞磊(右)出演。（取材自微博）
趙露思(左)的「告別信」一度傳出男主角由丞磊(右)出演。（取材自微博）

針對先前網路盛傳男主角將由曾合作傳聞不斷的丞磊出演，官方公布的片單海報並未出現其名字，趙露思粉絲亦澄清該劇無傳統男主角設定，主演陣容尚未完全敲定。

除了「告別信」外，優酷片單中由田曦薇及魏大勛主演的「青風吹又生」以及陳都靈和陳靖可擔正的「今天也沒變成玩偶呢」亦備受期待。

趙露思將自導自演「告別信」。（取材自微博）
趙露思將自導自演「告別信」。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她近兩年幾乎未進組拍戲，這次不僅以優酷片單作品亮相，還自資購買原著版權，親自擔任導演與主演，等於由被動等待復工轉為主動掌控創作與拍攝。

  • 該劇改編自德國作家科斯汀吉爾的熱門小說《13封自殺告別信》，故事聚焦當代成年人的現實困境，主角面對失業、失戀與社會壓力，走向極端前的心理掙扎。

  • 報導指出官方片單海報未見丞磊名字，趙露思粉絲也澄清該劇沒有傳統男主角設定，代表主演陣容尚未完全敲定，相關傳聞目前仍屬未經證實。

德國 趙露思

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