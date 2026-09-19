2年未進組… 趙露思「告別信」官宣 新劇自導自演 男主是他？

趙露思新劇「告別信」將自導自演，開創「95後」女演員先河。（取材自微博）

優酷公布的2027年度片單中，其中赫見近兩年未進組拍戲的趙露思 新劇「告別信」。趙露思早前屢傳復工受阻，她改被動為主動，自資購入德國 小說「13封自殺告別信」版權並親自擔任導演兼主演，開創「95後」女演員自導自演先河。

趙露思近年將工作延伸至幕後，先前原定8月拍攝的「要多美麗就多美麗」因劇本問題未能成行，她隨後購入多部作品版權並擔任短劇「Sonder．我就不是NPC」監製，日前更被捕捉飛往韓國採購服飾。

「告別信」改編自德國作家科斯汀吉爾的熱門小說「13封自殺告別信」，劇情跳脫俗套甜寵敘事，聚焦當代成年人的現實困境。女主角歌莉年近30，深陷失業失戀的雙重低谷。她原打算寫下13封告別信後輕生，但卻意外面對全方位的社死局面。

「告別信」集結曾合作「偷偷藏不住」、「三千鴉殺」的製作團隊，由總製片人張君波、周照中與總編劇趙天佑、張亞敏操刀。該戲也創下罕見的「單人過會」模式，趙露思憑著個人號召力，推動平台直接通過專案立項審核、批准投資開拍。

趙露思(左)的「告別信」一度傳出男主角由丞磊(右)出演。（取材自微博）

針對先前網路盛傳男主角將由曾合作傳聞不斷的丞磊出演，官方公布的片單海報並未出現其名字，趙露思粉絲亦澄清該劇無傳統男主角設定，主演陣容尚未完全敲定。

除了「告別信」外，優酷片單中由田曦薇及魏大勛主演的「青風吹又生」以及陳都靈和陳靖可擔正的「今天也沒變成玩偶呢」亦備受期待。

趙露思將自導自演「告別信」。（取材自微博）