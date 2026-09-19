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鄭愷帶4歲兒海釣 沒釣到大魚 連釣兩條抹布衝熱搜

娛樂新聞組╱即時報導
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鄭愷近日帶著4歲兒子出海釣魚，意外上演「大魚沒釣到，抹布釣兩條」的爆笑場面。(視...
鄭愷近日帶著4歲兒子出海釣魚，意外上演「大魚沒釣到，抹布釣兩條」的爆笑場面。(視頻截圖)

中國男星鄭愷近日帶著4歲兒子宣宣出海釣魚，原本滿心期待能釣上一條大魚，沒想到魚竿接連兩度有「動靜」，最後拉上岸的竟然都是抹布，意外上演「大魚沒釣到，抹布釣兩條」的爆笑場面。鄭愷17日在社交平台分享親子海釣Vlog，相關話題隨即引發網友熱議。

綜合媒體報導，影片中，鄭愷與兒子穿著厚外套站在船上，父子倆迎著海風準備下竿。年僅4歲的宣宣卻像個小大人，認真提醒爸爸：「很重的魚千萬別拉，萬一是大鯨魚或大鯊魚怎麼辦？」童言童語配上一本正經的表情，讓鄭愷哭笑不得，也為這趟旅程增添不少童趣。

據報導，第一次魚竿猛然下沉時，鄭愷滿懷期待收線，最後拉上來的卻是一塊破舊抹布，父子倆頓時面面相覷。原以為只是一次意外，沒多久魚竿再次傳來動靜，宣宣也在旁替爸爸加油，結果拉上水面的竟然又是一塊更大的抹布。鄭愷當場無奈自嘲：「今天怎麼跟抹布這麼有緣？我手怎麼這麼重？」

這段反差十足的畫面曝光後，相關話題「鄭愷和兒子海釣上來兩條抹布」登上熱搜，網友紛紛笑稱父子倆這趟出海「收穫垃圾」，也有人留言「抹布：沒想到吧，又是我」，直呼這趟海釣宛如被「綜藝之神」眷顧。

除了意外笑料，影片中父子自然互動也受到關注。鄭愷近年偶爾分享家庭生活，此次雖然沒能釣到魚，卻耐心陪伴兒子完成難得的親子時光。

鄭愷與苗苗於2020年5月官宣結婚，婚後育有三個孩子。兒子小名宣宣，2022年出生，今年剛滿4歲。此前鄭愷曾多次在節目中提及家庭生活，坦言有了孩子後心態變化很大，更注重陪伴與安全感。

鄭愷近日帶著4歲兒子出海釣魚，意外上演「大魚沒釣到，抹布釣兩條」的爆笑場面。(視...
鄭愷近日帶著4歲兒子出海釣魚，意外上演「大魚沒釣到，抹布釣兩條」的爆笑場面。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 他帶著4歲兒子宣宣出海釣魚，魚竿兩度出現反應，原本以為會有大魚上鉤，結果最後拉上來的都不是魚，而是2條抹布，形成反差十足的爆笑畫面。

  • 年僅4歲的宣宣站在船上，認真提醒爸爸不要亂拉重物，還童言童語地說，萬一是大鯨魚或大鯊魚怎麼辦，讓整段海釣過程更添童趣與笑點。

  • 因為鄭愷先後釣起2條抹布，與原本期待的大魚形成強烈反差，網友紛紛留言調侃，認為這趟海釣像被綜藝之神眷顧，也讓父子互動成為焦點。

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