昔曾凍卵…阿Sa嫁健身教練5個月 凸腹被指「懷孕3、4個月」
香港女星「阿Sa」蔡卓妍近日出席公開活動時，因身形變化意外掀起懷孕傳聞。現年43歲的她當天身穿高領上衣搭配吊帶裙亮相，現場照片曝光後，被網民發現小腹微微隆起、臉頰也比過往圓潤，相關畫面隨即在社交平台引發熱議，甚至有人直指她「孕味十足」，看起來「像懷孕3、4個月」。
香港01報導，阿Sa過去長期維持纖瘦身形，此次公開活動的體態與以往有所不同，因此迅速成為網民討論焦點。有網民更從她當天的走路姿態及身形線條推測懷孕，引發「阿Sa懷孕」相關傳聞。
據報導，阿Sa近年對生育議題並不避諱，她曾透露自己有凍卵，希望為未來的人生預留更多選擇。她今年4月與年輕10歲的健身教練林俊賢（Elvis）再婚，婚後生育計畫自然成為外界關注焦點。
面對外界詢問是否打算生小孩，阿Sa過去曾以輕鬆態度回應：「順其自然。」被問到自己是否喜歡小朋友，她則表示：「有沒有都好。」態度相當隨性，並未透露具體的生育安排。
阿Sa過去曾與鄭中基結婚，兩人維持婚姻約4年，並未育有子女。如今再婚後，外界對她的家庭生活格外好奇，也讓此次體態變化被放大解讀。
她當天以高領上衣搭配吊帶裙亮相，現場照片被網民發現小腹微微隆起、臉頰也較以往圓潤，甚至有人根據走路姿態與身形線條推測她可能懷孕3、4個月。 報導指出，她曾透露自己有凍卵，希望替未來的人生保留更多選擇；至於是否生小孩，她曾以「順其自然」回應，對小朋友則表示「有沒有都好」，態度相當隨性。 阿Sa今年4月與年輕10歲的健身教練林俊賢再婚，婚後是否規劃生育自然成為焦點。她過去曾與鄭中基結婚約4年，未育有子女，因此再婚後的家庭生活特別受關注。
精華 FAQ
她當天以高領上衣搭配吊帶裙亮相，現場照片被網民發現小腹微微隆起、臉頰也較以往圓潤，甚至有人根據走路姿態與身形線條推測她可能懷孕3、4個月。
報導指出，她曾透露自己有凍卵，希望替未來的人生保留更多選擇；至於是否生小孩，她曾以「順其自然」回應，對小朋友則表示「有沒有都好」，態度相當隨性。
阿Sa今年4月與年輕10歲的健身教練林俊賢再婚，婚後是否規劃生育自然成為焦點。她過去曾與鄭中基結婚約4年，未育有子女，因此再婚後的家庭生活特別受關注。
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