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「早春晴朗」改寫傳統壁咚姿勢 井柏然、孫千「K字型」有深意

記者趙大智／專訪
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井柏然（右）和孫千的親熱戲拍得唯美又激情。（取材自微博）
井柏然（右）和孫千的親熱戲拍得唯美又激情。（取材自微博）

偶像劇經典「壁咚」橋段，在井柏然、孫千主演的「早春晴朗」裡被改寫了。劇中「尚之桃」孫千走出浴室，與「欒念」井柏然即將展開親密互動，原本很容易拍成男方將女方壓向牆面的套路，結果兩人的肢體位置改以「K字型」取代傳統壁咚，讓這場戲既保有曖昧張力，也讓孫千飾演的尚之桃保有選擇與主動權。

38歲蔡嘉茵台大戲劇系畢業，曾以電影「大餓」獲台北電影獎最佳新演員，同時也是導演、親密指導。這次「早春晴朗」導演蔣繼正邀她跨海擔任親密指導，不但是對岸首例，也引發轟動「原來劇組有這種職位啊」。

最早蔡嘉茵是在「黑的教育」擔任戲劇指導時，因為劇情涉及較強烈的肢體接觸，她在排戲階段便思考如何讓演員更安全，「我就拿彈性繃帶把小朱（朱軒洋）下半身纏起來，再加一些墊子」。後來因為這次經驗，加上她參與「愛愛內含光」時與劇組、製作團隊已有合作，逐漸被認為適合發展親密指導。

蔡嘉茵接受專訪時透露，正式拍攝前，她都會分別與男女演員溝通，了解彼此對親密戲的界線。孫千特別在意的，就是畫面不要出現「男性凝視」，因此從鏡位到動作設計，都會避開以男性觀看女性身體的角度呈現。

井柏然（右）由下方往上看著孫千。（取材自微博）
井柏然（右）由下方往上看著孫千。（取材自微博）

蔡嘉茵說：「我不要壁咚壓在那邊，我要她是有選擇的。」她讓井柏然飾演的欒念靠牆，再由男方把女方帶近，而不是把孫千直接壓在牆上，「你要讓她有選擇，不能就是我把你壓在那邊。」這樣的改動，也讓兩人的曖昧不只是靠強勢肢體動作，而是保留角色之間的情緒拉扯。

蔡嘉茵所謂的「K字型」體位。（取材自微博）
蔡嘉茵所謂的「K字型」體位。（取材自微博）

井柏然的配合度則讓蔡嘉茵印象深刻。她透露，井柏然入行近20年，過去竟沒有遇過親密指導，第一次碰面便表示：「我入行快20年沒遇過親密指導，你怎麼說我們怎麼做。」不只動作執行力高，對角色也有很完整的理解，「讀劇本第一句，就覺得他知道在幹嘛，太清楚了」。

「早春晴朗」創下中國大陸劇組首次找親密指導到場的先例。（取材自微博）
「早春晴朗」創下中國大陸劇組首次找親密指導到場的先例。（取材自微博）

中國大陸審查嚴格，蔡嘉茵透露最大尺度就是井柏然露背肌，事前她曾拿一張男子半脫襯衫、露出背部線條的參考照片，希望能拍出類似畫面，井柏然當場答應，還主動找跟組健身教練訓練背肌。蔡嘉茵笑說：「他真的就會去做。」

孫千則展現另一種細膩的表演方式。蔡嘉茵特別稱讚她的手部動作，「千千的手很會做戲」，像是用纖長手指撫摸井柏然脖子的細節，就能帶出強烈曖昧感，因此她反而不會過度限制，「她做得比我好」。

欒念熱吻尚之桃。（取材自微博）
欒念熱吻尚之桃。（取材自微博）

劇中最大尺度的親密戲集中在第五集開頭，第一集開場其實也是從第五集內容剪輯而來。尚之桃第一次到欒念家，兩人從浴室、餐桌一路到沙發，雖然沒有露骨畫面，卻透過距離、眼神與肢體堆疊出情慾張力，整場戲前後拍了約兩天，讓井柏然、孫千最後忍不住喊：「饒了我吧！好累啊！」

不過蔡嘉茵認為，「早春晴朗」真正動人的親密戲，反而不是尺度最大的場面。她特別喜歡欒念抱著尚之桃耍賴，以及低頭吻、說「不分開好不好」的片段，因為真正打動人的，是兩個角色情感上的靠近。

蔡嘉茵也提到欒念奔哈爾濱追回尚之桃的戲，原本也想讓她跟去，她馬上婉拒：「我說拜託不要！哈爾濱不要做了啦，抱抱就好，在同一張床醒來就好！」因為那場戲真正重要的是欒念追回感情、彌補過去，而不是再增加一場親熱戲。

有時井柏然會覺得台詞太甜，難以說出口，蔡嘉茵自有一套方法說服他：「某個小縣城的50歲媽媽，老公不是很帥，你覺得她靠什麼維持婚姻？就是這些！」而身邊更有朋友產後無法再跟老公親熱，看了「早春晴朗」欲望竟被點燃，簡直功德無量。蔡嘉茵笑說：「我不是性愛大師，是做了很多研究和資料搜集來的。」

精華 FAQ

  • 劇組把原本男方將女方壓牆的壁咚，改成欒念靠牆、再由他把尚之桃帶近的K字型設計，讓女方不被壓制，也保留選擇與主動權。

  • 她以親密指導身分加入《早春晴朗》，並跨海到對岸劇組協助拍攝，這在當地屬於首例，因此引發關注，也讓外界認識這個職位。

  • 井柏然接受度高，會配合動作與健身準備，孫千則擅長以手部細節營造曖昧感。蔡嘉茵認為真正動人的，是兩人透過表演呈現情感靠近。

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