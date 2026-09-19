井柏然「早春晴朗」有沒有假戲真做？ 親密指導：喊卡瞬間就知道

蔡嘉茵（左）海景第一排觀賞欒念、尚之桃笑瞇眼。（取材自微博）

中國男星井柏然主演「早春晴朗」熱播，15年前來台宣傳時與郭書瑤（瑤瑤）互動的舊影片一度被翻出，片中疑似碰觸郭書瑤胸部，引發性騷擾 討論。郭書瑤已親自表示當時「沒有感覺，也沒覺得不舒服」。如今井柏然再度演出大量親密戲，擔任「早春晴朗」親密指導的蔡嘉茵，也從實際合作的角度談起這段往事。

蔡嘉茵表示，以她這次在劇組與井柏然長時間接觸的觀察，對方在執行親密動作時非常精準，「他確實是動作執行很徹底，會做到我要的力道，但不會做太多額外的事情」。至於15年前的舊片究竟是不是有意為之，她認為仍應以當事人郭書瑤的感受為最重要依據。

她也透露，現在的井柏然與年輕時相比成熟不少，「現在伸出的都是禮貌手」，在拍攝親密戲時相當清楚分寸。井柏然也曾在第一次與她碰面時坦言，入行近20年從未遇過親密指導，直接表示「你怎麼說我們怎麼做」，讓她對他的專業度留下深刻印象。

假戲真做的例子比比皆是，身為演員、導演兼親密指導，蔡嘉茵也經常從鏡頭外觀察演員互動，至於外界最好奇的「假戲真做」，她笑說其實有時候從導演喊「卡」後的一瞬間，就能看出端倪。

蔡嘉茵擔任「早春晴朗」親密指導。（圖／甯聚力提供）

「常常喊卡的那一下，比較容易看到。」蔡嘉茵表示，如果喊卡後男女演員分開得很慢，可能就「有點什麼」；但若一喊卡，兩人立刻「哎呀」彈開，通常就是很清楚地回到工作狀態。

以「早春晴朗」現場來說，她觀察井柏然與孫千相處時常常互相吐槽，井柏然還會叫孫千「老妹」，甚至對她說「唉，老妹學著點」，兩人互動比較像熟識的工作夥伴，並沒有她所謂的「那種感覺」。

不過，如果親密指導真的察覺演員可能在拍戲過程中動了真情，她不會當場戳破，反而會私下用一句話提醒對方，像是「最近女朋友還好嗎」？

當然，她也不會把所有化學反應都直接解讀成戀愛。蔡嘉茵坦言，演員長時間近距離相處，尤其男女主角本身外型亮眼，拍戲時確實可能出現強烈的情緒與吸引力，像她有時為了抓鏡頭角度，會直接站在欒念前方，嘴上說「很好」給他鼓勵，但心裡也被打動吶喊：「我會死、我會死！」

蔡嘉茵曾在影集「人生清理員」中演出單親媽媽。（圖／果陀娛樂提供）

蔡嘉茵認為，親密指導與武術指導有相似之處，但溝通壓力更大，因為現場不只是設計動作，還可能碰到演員情緒、身體狀況等突發情形。因此她進組時就會要求擁有喊卡權，也會事先建立「安全詞」，例如「橘子」、「叉燒」等，讓演員一旦感到不舒服，可以用約定好的詞語立即停止拍攝。

為了徹底保障演員的安全與隱私，蔡嘉茵團隊甚至將拍攝專用的防護裝備升級，研發的親密褲甚至已擁有專利。這款專利親密褲不僅能緊密貼合、防止走光與非預期的肢體接觸，更能大幅降低肢體直接摩擦的尷尬感。

隨著「早春晴朗」受到關注，親密指導在中國影視市場也逐漸受到重視。蔡嘉茵認為，這個專業並不是有一套SOP就能快速複製，「你能夠複製的只有SOP（標準作業流程），創意的拿捏很看個人，跟個人品味很有關係」。她強調，親密指導不只是「守門人」，還必須參與內容設計、溝通與判斷，目前她也持續培訓新人，團隊已有兩名助理跟著她學習兩、三年，今年才在嚴格把關下開始獨立接案。