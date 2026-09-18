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白鹿定位國民女主? 芒果TV剪影吻合卻未官宣

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芒果給白鹿的定位是國民女主，剪影吻合卻未官宣。(取材自微博)
芒果給白鹿的定位是國民女主，剪影吻合卻未官宣。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

芒果TV重啟《我們來了2026》後，以剪影標籤引發熱議，其中「國民女主」被網友比對認為疑似白鹿，但官方至今未確認任何嘉賓名單。

大陸芒果TV日前在秋季招商會上由主持人何炅正式宣布經典女性群像綜藝「我們來了」（前身「偶像來了」）重啟，定名「我們來了2026」。節目組並未直接公布嘉賓姓名，而是放出「國民純元」、「國際大花」、「實力戲骨」、「國民女主」等剪影標籤，引發全網猜測。其中「國民女主」剪影經網友反覆比對，輪廓與演員白鹿高度吻合，網友據此認定芒果給白鹿的定位是「國民女主」。但芒果TV尚未官宣確認任何具體嘉賓名單，該標籤目前仍屬於「擬邀」階段。

綜合新浪網自媒體「新浪樂迷公社」、陸媒等報導，何炅當天宣布「我們來了2026」重啟，新一季由「乘風破浪的姐姐」團隊操刀，何炅繼續擔任主持人，節目模式由旅行打卡轉向「女性力量共創」，預計10月錄製、12月中下旬在芒果TV播出。

芒果此次以剪影搭配標籤預熱新節目，其中「國民女主」被網友指向白鹿。網友將白鹿照片與官方剪影逐點比對，認為輪廓多處尖角高度吻合，多個娛樂帳號也直接發文稱「國民女主就是白鹿」。

目前，芒果TV及節目組均未公布具體嘉賓名單，也未回應白鹿加盟消息；白鹿本人及工作室同樣沒有確認或否認。網傳其他嘉賓包括蔣勤勤、李冰冰、舒淇、楊紫瓊、郝蕾、鞠婧禕、劉雯及文淇等，但均屬網友猜測。

截至目前，相關微博話題閱讀量已破數億。部分粉絲期待白鹿加盟，也有網友認為剪影只能作為猜測，應等待官方公布。隨著節目預計10月錄製，最終嘉賓陣容及「國民女主」人選仍有待官方揭曉。

芒果給白鹿的定位是國民女主，剪影吻合卻未官宣。(取材自微博)
芒果給白鹿的定位是國民女主，剪影吻合卻未官宣。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因為節目重啟後採用剪影與標籤預熱，像「國民純元」「國際大花」「國民女主」等設定都留有懸念，尤其「國民女主」被大量網友指向白鹿，迅速掀起話題。

  • 網友把官方剪影與白鹿照片逐點比對，認為輪廓、尖角與整體側影高度吻合，因此不少娛樂帳號直接推測「國民女主就是白鹿」，但這仍只是網路推論。

  • 芒果TV與節目組尚未公布正式嘉賓名單，也沒有回應白鹿是否加盟；白鹿本人及工作室同樣未確認或否認，因此「國民女主」仍停留在擬邀與猜測階段。

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