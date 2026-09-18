胡杏兒現身林峯演唱會 牽手唱金曲 掀港劇老CP回憶殺

胡杏兒現身林峯演唱會當嘉賓。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 林峯東莞演唱會上，胡杏兒驚喜現身合唱《忘記傷害》，兩人牽手、擦汗、擁抱互動自然，重現《律政新人王》回憶，掀起港劇迷熱議。

香港 藝人林峯「Go With The Flow」世界巡迴演唱會東莞站日前舉行，東莞銀行籃球中心約1.6萬個座位座無虛席。演唱會唱到經典港劇「律政新人王」環節時，胡杏兒驚喜登台，與林峯牽手合唱主題曲「忘記傷害」，兩人互動親密，勾起大批港劇迷回憶。

綜合港媒報導，兩人合唱結束後，林峯滿頭大汗，胡杏兒自然地拿起衣袖替他擦汗，笑說「都濕透了，好想幫你擦擦」，林峯則站在一旁沒有躲開，隨後兩人擁抱，現場尖叫聲不斷。

兩人在台上回憶相識經過。胡杏兒表示，自己最早看「再生緣」時便留意林峯，覺得他又高又帥、能打又會唱。林峯則笑稱，胡杏兒是少數在電影「九龍城寨之圍城」之前，就知道自己「能打」的圈內老友。

胡杏兒知後獨唱「我們都是這樣長大的」，又接林峯的快歌環節，笑問「我可不可以一起Wet」，再度引發全場歡呼。

林峯與胡杏兒2002年曾合作「再生緣」及「流金歲月」，2003年再合演「律政新人王」，林峯飾演樂斌，胡杏兒飾演鐘清鈴。兩人在劇中從鬥氣冤家逐漸發展感情，「忘記傷害」亦成為劇集主題曲。相隔20多年後，兩人再次在舞台合唱，讓不少觀眾直呼「夢回TVB黃金年代」。

胡杏兒與林峯多年來亦曾合作「歲月風雲」等作品。此次東莞站演出中，兩人以「忘記傷害」重現昔日經典，成為演唱會焦點。對於此次同台，兩人並未刻意炒作，而是以回憶經典作品及舞台互動為主。