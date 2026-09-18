我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「歲月不饒人」巴菲特卸任波克夏董事長 兒子接班

懶人包／HYROX耐力賽北京站飄屎味 最後怎麼收的場？

胡杏兒現身林峯演唱會 牽手唱金曲 掀港劇老CP回憶殺

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
胡杏兒現身林峯演唱會當嘉賓。（取材自微博）
胡杏兒現身林峯演唱會當嘉賓。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

林峯東莞演唱會上，胡杏兒驚喜現身合唱《忘記傷害》，兩人牽手、擦汗、擁抱互動自然，重現《律政新人王》回憶，掀起港劇迷熱議。

香港藝人林峯「Go With The Flow」世界巡迴演唱會東莞站日前舉行，東莞銀行籃球中心約1.6萬個座位座無虛席。演唱會唱到經典港劇「律政新人王」環節時，胡杏兒驚喜登台，與林峯牽手合唱主題曲「忘記傷害」，兩人互動親密，勾起大批港劇迷回憶。

綜合港媒報導，兩人合唱結束後，林峯滿頭大汗，胡杏兒自然地拿起衣袖替他擦汗，笑說「都濕透了，好想幫你擦擦」，林峯則站在一旁沒有躲開，隨後兩人擁抱，現場尖叫聲不斷。

兩人在台上回憶相識經過。胡杏兒表示，自己最早看「再生緣」時便留意林峯，覺得他又高又帥、能打又會唱。林峯則笑稱，胡杏兒是少數在電影「九龍城寨之圍城」之前，就知道自己「能打」的圈內老友。

胡杏兒知後獨唱「我們都是這樣長大的」，又接林峯的快歌環節，笑問「我可不可以一起Wet」，再度引發全場歡呼。

林峯與胡杏兒2002年曾合作「再生緣」及「流金歲月」，2003年再合演「律政新人王」，林峯飾演樂斌，胡杏兒飾演鐘清鈴。兩人在劇中從鬥氣冤家逐漸發展感情，「忘記傷害」亦成為劇集主題曲。相隔20多年後，兩人再次在舞台合唱，讓不少觀眾直呼「夢回TVB黃金年代」。

胡杏兒與林峯多年來亦曾合作「歲月風雲」等作品。此次東莞站演出中，兩人以「忘記傷害」重現昔日經典，成為演唱會焦點。對於此次同台，兩人並未刻意炒作，而是以回憶經典作品及舞台互動為主。

精華 FAQ

  • 她在演唱會《律政新人王》環節驚喜登台，與林峯牽手合唱主題曲《忘記傷害》，又在台上替他擦汗並擁抱，重現昔日CP感，因此成為全場焦點。

  • 他們主要重現2003年《律政新人王》的經典回憶，合唱主題曲《忘記傷害》；同時也提到《再生緣》《流金歲月》等合作作品，讓觀眾回到TVB黃金年代。

  • 因為林峯與胡杏兒相隔20多年後再同台，互動仍自然親密，且兩人在劇中曾由鬥氣冤家發展成情侶，經典組合重現令不少觀眾直呼夢回TVB。

香港

上一則

白鹿定位國民女主? 芒果TV剪影吻合卻未官宣

下一則

「姐不差錢」 姚安娜出圈名梗 被粉絲作成表情包拼豆

延伸閱讀

76歲「校長」譚詠麟紅館唱41首歌 李克勤、曾志偉都哭了

76歲「校長」譚詠麟紅館唱41首歌 李克勤、曾志偉都哭了
「綠洲合唱團」兄弟鬩牆16年破冰 新片獲8分鐘掌聲 硬漢激動噴淚

「綠洲合唱團」兄弟鬩牆16年破冰 新片獲8分鐘掌聲 硬漢激動噴淚
BIGBANG睽違多年重返灣區開唱 屋崙冷風中嗨翻

BIGBANG睽違多年重返灣區開唱 屋崙冷風中嗨翻
《早春晴朗》收官…孫千哭到說不出話 井柏然惹全場鼻酸

《早春晴朗》收官…孫千哭到說不出話 井柏然惹全場鼻酸

熱門新聞

54歲「冬季戀歌」裴勇俊(左)近況曝光，和業餘高爾夫選手金書娥。圖／摘自seoah0115 IG

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

2026-09-12 16:58
譚松韻(右)、井柏然於2023年在「歸路」中組CP。(取材自微博)

宋威龍、白敬亭都來了… 譚松韻新劇獲眾男神力挺 獨缺井柏然惹議

2026-09-11 21:30
潘越雲（左）和陳昇合唱「春嬌和志明」。記者林士傑／攝影

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

2026-09-12 13:15
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
林逸欣現場彈奏小提琴。記者林士傑／攝影

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

2026-09-16 16:28
肖戰的敬業態度一向有目共睹。(取材自微博)

「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定

2026-09-12 05:00

超人氣

更多 >
用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」
風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」

風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」
澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀

澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀
佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福
當年拜登 如今川普…從汽油到肉「我幹的」貼紙抗議高價

當年拜登 如今川普…從汽油到肉「我幹的」貼紙抗議高價