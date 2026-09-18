我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多吃高鉀食物能消水腫？ 專業醫師：吃多恐增心律不整風險

炒作AI末日論是場算計？「大賣空」艾斯曼揭AI巨擘真正用意

新歡? 李小璐被拍到與嘻哈歌手趙濤逛公園 4年3同框惹疑

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李小璐(左圖)與趙濤(右圖)。(取材自知乎)
李小璐(左圖)與趙濤(右圖)。(取材自知乎)

AI摘要

文章摘要整理：

李小璐近日與女兒及趙昱濤同遊公園再掀緋聞，回顧近4年多次同框紀錄與過往回應，兩人關係仍未獲正式證實。

據大陸媒體爆料，李小璐近日現身公園遛娃，身邊還有一位年輕男子相伴聊天。隨行男子身分火速引發全網熱議。這位多次和她綁定緋聞的對象，正是「中國有嘻哈」選手趙昱濤（趙濤）。

綜合網易號「露珠聊影視」報導，視頻畫面顯示，李小璐帶著一名約三歲的小女孩漫步公園，身旁有助理陪同。其後，趙昱濤現身與幾人會合，一同散步聊天。同行女孩此前曾被網傳是李小璐的二胎，早前甜馨曾公開澄清，稱女孩是自家表妹，並非「妹妹」。

李小璐與趙昱濤的交集已持續多年。2020年，李小璐發布單曲「鯨落」，說唱部分由趙昱濤參與作詞。2021年，網絡曾流傳李小璐與一名男子約會並同返住所的畫面，後有網友根據身形及紋身等特徵，認為男子是趙昱濤。

2022年11月，兩人被拍到一同逛家居店，相關畫面曝光後引發討論。李小璐當時回應稱，趙昱濤是「合夥人、司機、乾兒子」，否認戀愛關係。2023年情人節前後，網絡再次流出趙昱濤駕車接送李小璐的畫面，兩人的關係再次受到關注。

趙昱濤1994年出生，曾以rapper及模特身分活動，2017年參加「中國有嘻哈」第一季，因與GAI的1V1對戰受到關注。

此次公園同框曝光前幾天，李小璐曾與女兒甜馨及賈乃亮一同參與公益活動，三人同框一度引發外界討論。不過，對於此次同框及兩人目前的實際關係，雙方截至目前均未作出新的公開說明。

李小璐被拍到與年輕男子公園遛娃。（視頻截圖）
李小璐被拍到與年輕男子公園遛娃。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 她近日被拍到在公園遛娃，身邊有助理陪同，之後趙昱濤現身與幾人會合，一起散步聊天，因此再次引發外界對兩人關係的猜測。

  • 因為兩人從2020年起就多次出現在同一畫面，包含合作單曲、疑似約會、逛家居店與接送畫面等，讓外界認為他們互動並不單純。

  • 她在2022年曾表示趙昱濤是「合夥人、司機、乾兒子」，否認戀愛關係；這次公園同框曝光後，雙方截至目前都沒有新的公開說明。

李小璐

上一則

景甜甩開孫宇晨追索彩禮風波？首登封面「好起來了」

延伸閱讀

井柏然、劉雯「結婚了」再衝熱搜 交往6年超甜 網曝早就低調領證

井柏然、劉雯「結婚了」再衝熱搜 交往6年超甜 網曝早就低調領證
文章帶小10歲女友看話劇 狀態鬆弛…她曾與馬伊琍合作

文章帶小10歲女友看話劇 狀態鬆弛…她曾與馬伊琍合作
6年低調戀 井柏然「早春晴朗」熱播 劉雯機場刻意分開走

6年低調戀 井柏然「早春晴朗」熱播 劉雯機場刻意分開走
井柏然被挖舊戀情 倪妮「踩井」照引發「反擊前任」趣味聯想

井柏然被挖舊戀情 倪妮「踩井」照引發「反擊前任」趣味聯想

熱門新聞

54歲「冬季戀歌」裴勇俊(左)近況曝光，和業餘高爾夫選手金書娥。圖／摘自seoah0115 IG

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

2026-09-12 16:58
譚松韻(右)、井柏然於2023年在「歸路」中組CP。(取材自微博)

宋威龍、白敬亭都來了… 譚松韻新劇獲眾男神力挺 獨缺井柏然惹議

2026-09-11 21:30
潘越雲（左）和陳昇合唱「春嬌和志明」。記者林士傑／攝影

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

2026-09-12 13:15
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
林逸欣現場彈奏小提琴。記者林士傑／攝影

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

2026-09-16 16:28
肖戰的敬業態度一向有目共睹。(取材自微博)

「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定

2026-09-12 05:00

超人氣

更多 >
用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」
風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」

風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」
小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客

小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客
近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯
澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀

澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀