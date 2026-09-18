富婆不做選擇、全都要… 闞清子愛馬仕「一拎一挎」
演員闞清子近日在北京機場被拍到同時手拎愛馬仕Birkin、肩挎另一隻愛馬仕Kelly包而登上微博熱搜。這個「拎一個挎一個」的造型被網友調侃為「成年人不做選擇，全都要」的真實寫照。
畫面中，闞清子一身簡約全黑穿搭亮相機場，搭配香奈兒墨鏡，左手拎著一只經典款愛馬仕包，右肩挎著另一只愛馬仕包，她全程沒有刻意擺拍展示包袋，只是把兩只包當成普通配飾隨意攜帶，「貴氣又鬆弛」的反差感，而且讓網友讚她是巡視自家產業的女總裁、富婆氣場全開。
這並非闞清子首次因「多包造型」出圈，她曾多次被拍到身背兩個愛馬仕包出行的影像，不同顏色的包包搭配衣服。有網友笑道「拎一個挎一個」讓這些高價包看起來像去菜市場買菜。
闞清子是內娛公認的高階愛馬仕玩家，家中有一整面牆專門用來擺放愛馬仕橙色包裝盒，她曾談過自己的收藏習慣：「每演完一個喜歡的角色，就獎勵自己一只愛馬仕包」。
此前闞清子就曾在「乘風2026」錄制結束後，抱著滿滿一袋愛馬仕配貨小禮品（香薰、絲巾扣等）親手送給現場粉絲，被讚美是「實打實的寵粉」。她也替「瀟灑小姐」四個隊員定了鑽石五星團戒，5枚花了快10萬元（人民幣，下同，約1.49萬美元)。而闞清子的圈外丈夫，在她參加浪姐二公直播時，20分鐘內就為她刷了約36萬元(約5.37萬美元)禮物，將她的排名拉升。
她被拍到在北京機場同時手拎愛馬仕Birkin、肩挎另一只愛馬仕Kelly包，形成「一拎一挎」的造型，因此引發網友熱議並登上微博熱搜。 她以一身簡約全黑造型搭配香奈兒墨鏡現身，沒有刻意展示包袋，而是自然把兩只包當配飾攜帶，整體呈現出貴氣、鬆弛又很有女總裁氣場的感覺。 文中寫到她曾多次背著2個愛馬仕包出行，也有一整面牆收藏橙色包裝盒，曾送粉絲配貨小禮品，還替隊員定鑽石團戒，圈外丈夫也曾大額刷禮物助她。
精華 FAQ
她被拍到在北京機場同時手拎愛馬仕Birkin、肩挎另一只愛馬仕Kelly包，形成「一拎一挎」的造型，因此引發網友熱議並登上微博熱搜。
她以一身簡約全黑造型搭配香奈兒墨鏡現身，沒有刻意展示包袋，而是自然把兩只包當配飾攜帶，整體呈現出貴氣、鬆弛又很有女總裁氣場的感覺。
文中寫到她曾多次背著2個愛馬仕包出行，也有一整面牆收藏橙色包裝盒，曾送粉絲配貨小禮品，還替隊員定鑽石團戒，圈外丈夫也曾大額刷禮物助她。
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