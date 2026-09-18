佟麗婭離婚5年 10歲兒子仍不知：爸住11樓 媽住12樓
男星陳思誠與佟麗婭官宣離婚長達五年，女方近日於魯豫訪談中拋出震撼彈，親口證實10歲的兒子朵朵至今仍不知道父母已經離婚的事實。兩人多年來妥善扮演「育兒合夥人」，不僅共同出席孩子的星空主題生日派對、學校活動與海外歌唱比賽，更在商業與影視作品上深度綁定，被外界稱為「新型離婚關係」。
佟麗婭於15日播出的新浪新聞訪談節目「熱浪之外2026」預告片中透露此訊息。兩人於2011年拍攝「北京愛情故事」結緣，2014年結婚並於2016年生下朵朵。經歷2017年男方爆發「夜會兩女」出軌風波後，雙方最終於2021年5月20日發文官宣離婚。
然而，離婚後陳思誠仍然在8月8日佟麗婭生日當天卡點發文慶生，並推掉工作陪伴兒子，朵朵更曾在作文中寫下「爸爸住在11樓，媽媽住在12樓，他們不愛吵架，只愛和我一起吃飯」，維持著孩子眼中完整的家。
針對瞞著兒子的作法，網路評價兩極。佟麗婭則表示想讓孩子在一個完整的感受裡長大，不破壞孩子的安全感，不讓他承受心理壓力。
除了生活上的陪伴，兩人在事業與商業利益上也維持密切合作。
企查查數據顯示，佟麗婭持股5%的壹同星誠公司由陳思誠持股80%，該公司投資的影視實體曾出品「唐人街探案3」與「消失的她」；2024年底由陳思誠監製、佟麗婭主演的電影「誤殺3」票房更突破9億元人民幣，女方對此大方表示彼此是「很專業的合作夥伴」。
她表示，10歲的兒子朵朵至今仍不知道父母已經離婚。佟麗婭強調，這樣做是希望孩子在相對完整的感受中長大，減少安全感受損與心理壓力。 兩人離婚後仍共同參與孩子的生日派對、學校活動與海外比賽，陳思誠也會在重要日子替佟麗婭慶生，並抽空陪伴兒子，維持孩子眼中的完整家庭感受。 企查查資料顯示，佟麗婭持股5%的壹同星誠公司由陳思誠持股80%，其投資的影視作品包括《唐人街探案3》與《消失的她》，兩人也合作推出《誤殺3》。
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她表示，10歲的兒子朵朵至今仍不知道父母已經離婚。佟麗婭強調，這樣做是希望孩子在相對完整的感受中長大，減少安全感受損與心理壓力。
兩人離婚後仍共同參與孩子的生日派對、學校活動與海外比賽，陳思誠也會在重要日子替佟麗婭慶生，並抽空陪伴兒子，維持孩子眼中的完整家庭感受。
企查查資料顯示，佟麗婭持股5%的壹同星誠公司由陳思誠持股80%，其投資的影視作品包括《唐人街探案3》與《消失的她》，兩人也合作推出《誤殺3》。
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