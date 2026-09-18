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王凱在反諜劇「交鋒」化身幹警 揭沉默英雄真實面

娛樂新聞組／綜合報導
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王凱飾演國安幹警。(取材自微博)
王凱飾演國安幹警。(取材自微博)

演員王凱主演的國安反諜劇「交鋒」近日熱播，儘管開播初期收視一度奪同時段冠軍，但隨後各項數據回落，還引發「王凱交鋒熱度下滑」討論。面對外界關注，王凱16日在「光明日報」發表署名文章分享他飾演國安幹警「馬憩」的心路歷程，強調這份職業更多是在日常與無人知曉處的堅守。

「交鋒」以國安偵查人員為主角，描寫與境外敵對勢力及間諜組織鬥智的過程。王凱在劇中飾演堅毅果敢的幹警馬憩，粗獷不修邊幅的「泡麵頭」形象從30歲一直演到50歲。王凱為角色特別減重7.5公斤(15斤)，並投入整整4、5個月的拍攝周期。

王凱於文章中指出，原本以為國安工作充滿傳奇色彩，走進角色後才了解其真實模樣是在日常中隱去鋒芒、一遍遍比對線索的韌性。

王凱提到劇中令他難忘的情節：執行任務途中被公安誤認為違法對象，因工作性質無法亮明身份，只能在群眾圍觀下被帶上警車。他表示，「那種明知自己在做什麼，卻不能說明的沉默，是無名英雄最真實的寫照」。

他說，絕大多數國安幹警終其一生都在幕後耕耘，捨棄了尋常人家的煙火日常，一次次缺席親人的團聚，將個人的悲歡深藏於心，把畢生的赤誠與忠貞全部傾注於保衛家國平安的事業中。他希望觀眾看完能記住這群默默奉獻的無名守護者。

對於近日被引起關注的戲份被刪減事件，王凱仍未公開回應‌。粉絲發現，劇方為了給支線年輕角色的戀愛成長線騰篇幅，反而稀釋了主線反諜敘事。

王凱飾演國安幹警。(取材自微博)
王凱飾演國安幹警。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他在劇中飾演國安幹警馬憩，是一位堅毅果敢、長期隱於幕後的偵查人員，從30歲演到50歲，外型也刻意呈現粗獷、不修邊幅的狀態。

  • 王凱為角色特別減重7.5公斤，並投入約4、5個月拍攝。他還透過文章分享，走近角色後才理解國安工作是在日常中默默比對線索、隱去鋒芒的堅守。

  • 文章重點在於凸顯國安幹警的辛苦與沉默，像被誤認為違法者卻不能表明身份等情節，都是無名英雄的真實寫照，也希望觀眾記住這群守護者。

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