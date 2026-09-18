我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓金與正批美軍演 揚言將採取「更具攻擊性」回應

習近平金磚峰會身體不適？俄媒還原真相：只是耳機故障

余文樂「披哥」三公拒唱跳 小考請假被酸「來兼職」？

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
余文樂在「披哥」講明了不跳舞。(取材自微博)
余文樂在「披哥」講明了不跳舞。(取材自微博)

港星余文樂2026年回歸演藝圈並參與綜藝節目「披荊斬棘的哥哥」第六季，在三公組隊現場面對隊友提議唱跳路線時，直接表達「我醜話說在前，我不要唱跳」及「別別別，我們不唱跳」，明確拒絕唱跳表演，後續小考請假更引發「來兼職」的質疑。

余文樂結婚淡出、離婚後復出，將「披哥」作為2026年首個公開舞台。他在一公與艾熱、王以太組成「太熱樂」拿下冠軍。二公挑戰「五星難度」的「蒙娜麗莎」，但最終舞台直接砍掉了原本設計的拉丁、街舞編舞，只保留了簡單的中速律動和零星走位，全程幾乎都是站樁開嗓，最終火力值僅834分，直接拿下下半場墊底的成績。

至三公組隊時，他再度明確劃清不唱跳的界線。而隊長張彬彬組隊為了吸納余文樂，毫不猶豫地答應了純唱模式。同隊的阿雲嘎在二公就已經表達了嘗試唱跳舞台的意願，他曾表示「我們也可以跳」，但余文樂卻在一旁慌張地搖頭。

余文樂的舞蹈基礎是公認的短板，44歲的他身體狀態也很難支撐高強度的唱跳訓練。但對比過往參與「披哥」的大灣區哥哥們，他「待在舒適區」的確成為強烈反差。

曾回鍋的陳小春謊稱每天只練5分鐘，但卻將齊舞完成度拉滿；張智霖獨舞出彩，還主動參與創意舞蹈設計；50歲的李克勤學國標、挑戰京劇身段，還有60歲的杜德偉就算吃止痛藥也不刪減任何高難度動作。

余文樂復出，「披哥」是2026年首個公開舞台。(取材自微博)
余文樂復出，「披哥」是2026年首個公開舞台。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他在現場直接表明「我不要唱跳」，也多次強調「我們不唱跳」，態度非常明確，等於先把表演形式劃清界線，只接受純唱模式。

  • 因為他不僅拒絕唱跳，後續又在小考請假，加上二公舞台大幅刪減編舞、表現偏保守，讓外界覺得投入度不如其他參賽者。

  • 文章提到陳小春、張智霖、李克勤、杜德偉等人都願意挑戰高難度動作與編排，對照之下，余文樂選擇待在舒適區，反差特別明顯。

上一則

陳庭妮產後恢復像沒生被疑代孕 胡宇威護妻：身材好

下一則

醫師診斷卵子不健康 陳意涵2個月後就懷孕 2胎都意外

延伸閱讀

孫燕姿天津演唱會崴腳 雙膝重重跪地…要歌迷別發醜照

孫燕姿天津演唱會崴腳 雙膝重重跪地…要歌迷別發醜照
萬茜攜王陽「獵兇」 余文樂罕挑戰大反派…正邪心理戰橫跨13年

萬茜攜王陽「獵兇」 余文樂罕挑戰大反派…正邪心理戰橫跨13年
草蜢北美演唱會 首站感恩節11月27、28日賭城開唱

草蜢北美演唱會 首站感恩節11月27、28日賭城開唱
IVE攻蛋電暈3.3萬粉 張員瑛率隊神顏暴擊甜讚台粉「ㄅ級分」

IVE攻蛋電暈3.3萬粉 張員瑛率隊神顏暴擊甜讚台粉「ㄅ級分」

熱門新聞

54歲「冬季戀歌」裴勇俊(左)近況曝光，和業餘高爾夫選手金書娥。圖／摘自seoah0115 IG

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

2026-09-12 16:58
譚松韻(右)、井柏然於2023年在「歸路」中組CP。(取材自微博)

宋威龍、白敬亭都來了… 譚松韻新劇獲眾男神力挺 獨缺井柏然惹議

2026-09-11 21:30
潘越雲（左）和陳昇合唱「春嬌和志明」。記者林士傑／攝影

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

2026-09-12 13:15
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
林逸欣現場彈奏小提琴。記者林士傑／攝影

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

2026-09-16 16:28
肖戰的敬業態度一向有目共睹。(取材自微博)

「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定

2026-09-12 05:00

超人氣

更多 >
用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」
風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」

風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」
小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客

小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客
近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯
澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀

澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀