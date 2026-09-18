楊穎穿「月野兔」水手服再扮「美少女戰士」回嫩模時期

美少女戰士是楊穎最喜歡的動漫。(取材自微博)

女星Angelababy (楊穎)近日再次Cosplay經典動漫「美少女戰士」主角「月野兔」，由於她曾多次扮演美少女戰士，當金髮配紅頭飾的路透照片曝光後，那標誌性的造型讓人瞬間回到童年，不少網友直呼「爺青回」、「撕漫女」。

這次曝光的路透照片顯示，37歲Angelababy身穿藍白配色的水手服、紮著金色長雙馬尾，額前配戴嵌有紅寶石的金色頭飾，細節如紅色蝴蝶結髮帶、月稜鏡造型耳環、肩部銀色星星裝飾及高腰短裙褶皺均高度還原。她還踏著一雙高筒紅靴子，整體造型非常可愛。

Angelababy早年在香港 擔任模特兒時期就曾扮演過月野兔，她在「奔跑吧」等綜藝裡，也多次完成過美少女戰士的主題cos。

Angelababy本人曾多次公開表示，美少女戰士是自己最喜歡的動漫，早年在生日會、私人派對上她就多次扮過月野兔，還曾和好友調侃「下次要出更專業的版本」。

這次時隔多年的再度復刻，也勾起了很多網友的青春回憶，有網友翻出她早年的版本做對比，同樣的金髮和頭飾，但是人卻從青澀走到了從容，不少人表示彷彿又看到了當年嫩模時期帶著嬰兒肥的Angelababy。

楊穎(中)再次穿上水手服，扮演美少女戰士。(取材自微博)