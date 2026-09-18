景甜甩開孫宇晨追索彩禮風波？首登封面「好起來了」
演員景甜與貨幣" rel="238553">加密貨幣投資者孫宇晨日前爆發婚約財產糾紛風波後，商務資源中斷。登上「瑞麗服飾美容」封面成為景甜在事件後首個公開的商業合作。照片中，景甜以低調側面、打傘遮臉方式出鏡，以低調沉穩的風格展現東方美學，讓不少粉絲大喊「大甜甜好起來了」。
「瑞麗服飾美容」雜誌17日正式釋出封面，景甜一襲朱紅長裙執油紙傘半遮面出鏡，搭配珠光流蘇長裙造型，在紅牆古寺的環境裡，景甜褪去往日「人間富貴花」的明艷張揚，氣質沉靜從容。整體呈現典雅華美的東方美學風格。
本期為2026年9月刊，恰逢雜誌創刊31周年，提供A、B兩款封面。這次登封直接打破了此前外界猜測她事業停擺的傳聞，也被視作景甜時尚板塊資源全面回暖的信號。
封面釋出後，不少網友大讚「大甜甜好起來了」，並對其身材、造型一頓猛誇。還有網友送暖，希望她走過風波，不被「一篇黃文打倒」。
此前，孫宇晨以一篇萬字長文「我的女友景甜」揭露兩人戀愛、代孕細節，並主張返還3000餘萬元彩禮(人民幣，約448萬美元)，文章一出引發軒然大波。
景甜工作室發布官方聲明，表示該行為屬於以藝人聲譽為要挾的碰瓷行為，相關爭議全部交由法院處理。而景甜則是在微博上寫著：「我過去，現在，未來，都不會為錢出賣我的愛情，更不會出賣我的靈魂」，但她也坦言自己「依然眼光不行、智慧欠奉」。
她登上《瑞麗服飾美容》雜誌封面，成為事件發生後第一個公開的商業合作。這也被外界解讀為她在時尚領域重新獲得資源支持。 景甜以朱紅長裙搭配油紙傘半遮面出鏡，並在紅牆古寺場景中呈現典雅沉靜的氣質，整體風格轉向東方美學與低調沉穩。 因她與孫宇晨爆發婚約財產糾紛後，曾傳出商務資源中斷、事業停擺等說法；如今登封被視為打破傳聞，也象徵資源逐步回暖。
精華 FAQ
她登上《瑞麗服飾美容》雜誌封面，成為事件發生後第一個公開的商業合作。這也被外界解讀為她在時尚領域重新獲得資源支持。
景甜以朱紅長裙搭配油紙傘半遮面出鏡，並在紅牆古寺場景中呈現典雅沉靜的氣質，整體風格轉向東方美學與低調沉穩。
因她與孫宇晨爆發婚約財產糾紛後，曾傳出商務資源中斷、事業停擺等說法；如今登封被視為打破傳聞，也象徵資源逐步回暖。
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