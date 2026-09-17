付辛博AI換臉接演 「夜旅人」積壓5年終過審 女主不變

付辛博主演「夜旅人」。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 積壓近5年的民國奇幻劇《夜旅人》終於過審待播，因原男主問題改由付辛博綠幕補拍並AI換臉，倪妮則維持原角不變。

積壓五年的大陸民國奇幻劇「夜旅人」終於在日前過審下證，原男主的戲分已通過AI換臉與綠幕補拍，完全替換為付辛博，倪妮飾演的女主則保持不變。

電視劇「夜旅人」在積壓近五年後，日前正式取得上線備案號，目前處於「待播」狀態，播出平台為愛奇藝。

該劇改編自趙熙之同名小說，講述1937年民國律師盛清讓與2015年現代女法醫宗瑛，因上海699號公寓的一盞廊燈，在每晚10點跨時空相遇並雙向救贖的故事，一邊是盛清讓在戰時亂世為工廠內遷奔走，一邊是宗瑛在現代追查母親死因，兩人在深夜的公寓裡互相取暖。

該劇主演變更原因為原男主鄧倫的偷逃稅問題，片方邀請付辛博接棒出演男主角盛清讓，倪妮依舊飾演女主角宗瑛。

新版男主戲分並非單純AI「貼臉」，而是由付辛博在綠幕前進行了大量實景補拍，每天拍攝長達十幾個小時，AI技術僅用於輔助面部合成。

除兩位主演外，本劇配角陣容還包括王玉雯、高葉、汪鐸等目前知名度頗高的演員。

對於換臉效果，鑒於過往「突圍」、「三千鴉殺」等劇的「換臉」案例存在五官錯位、表情割裂等問題，大量觀眾擔憂本劇的觀感會受影響。但也有人認為，有實拍表演打底，效果或可期待。

另外，付辛博與倪妮的合作意外引發話題，因付辛博曾與井柏然是早期偶像團體BOBO組合成員，而井柏然是倪妮的前男友，這段覆雜的人物關係網成為劇集之外的額外討論焦點。