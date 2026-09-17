「告別信」官宣…趙露思買劇本自導自演 95花第一人
優酷公布的2027年度片單中，其中赫見近兩年未進組拍戲的趙露思新劇「告別信」。趙露思早前屢傳復工受阻，她改被動為主動，自資購入德國小說「十三封自殺告別信」版權並親自擔任導演兼主演，開創「95後」女演員自導自演先河。
趙露思近年將工作延伸至幕後，先前原定8月拍攝的「要多美麗就多美麗」因劇本問題未能成行，她隨後購入多部作品版權並擔任短劇「Sonder．我就不是NPC」監製，日前更被捕捉飛往韓國採購服飾。
「告別信」改編自德國作家科斯汀吉爾的熱門小說「十三封自殺告別信」，劇情跳脫俗套甜寵敘事，聚焦當代成年人的現實困境。女主角歌莉年近三十，深陷失業失戀的雙重低谷。她原打算寫下十三封告別信後輕生，但卻意外面對全方位的社死局面。
「告別信」集結曾合作「偷偷藏不住」、「三千鴉殺」的製作團隊，由總製片人張君波、周照中與總編劇趙天佑、張亞敏操刀。該戲也創下罕見的「單人過會」模式，趙露思憑著個人號召力，推動平台直接通過專案立項審核、批准投資開拍。
針對先前網路盛傳男主角將由曾合作傳聞不斷的丞磊出演，16日官方公布的片單海報並未出現其名字，趙露思粉絲亦澄清該劇無傳統男主角設定，主演陣容尚未完全敲定。
除了「告別信」，優酷片單中由田曦薇及魏大勛主演的「青風吹又生」以及陳都靈和陳靖可擔正的「今天也沒變成玩偶呢」亦備受期待。
《告別信》最受關注之處在於趙露思不只擔任主演，還親自買下原著版權並兼任導演，成為少見的95後女演員自導自演案例，話題性十足。 該劇改編自德國作家科斯汀吉爾的小說《十三封自殺告別信》，聚焦30歲左右女性面臨失業、失戀與社會壓力後，意外陷入荒誕社死困境的故事。 該劇由曾製作《偷偷藏不住》《三千鴉殺》的團隊操刀，並採罕見的單人過會模式；至於傳聞中的丞磊並未出現在片單海報，男主角與完整陣容仍未定。
精華 FAQ
《告別信》最受關注之處在於趙露思不只擔任主演，還親自買下原著版權並兼任導演，成為少見的95後女演員自導自演案例，話題性十足。
該劇改編自德國作家科斯汀吉爾的小說《十三封自殺告別信》，聚焦30歲左右女性面臨失業、失戀與社會壓力後，意外陷入荒誕社死困境的故事。
該劇由曾製作《偷偷藏不住》《三千鴉殺》的團隊操刀，並採罕見的單人過會模式；至於傳聞中的丞磊並未出現在片單海報，男主角與完整陣容仍未定。
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