我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克突點名台灣 憂晶片「運不到美國」自建晶圓廠避險

川普曝伊戰可能期中選舉前結束 稱迎「非常好的結局」

165公分宋祖兒暴瘦不到40kg 粉絲憂：大腿快和脖子一樣細了

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
宋視兒此前為時尚雜誌拍攝的照片。（取材自微博）
宋視兒此前為時尚雜誌拍攝的照片。（取材自微博）

演員宋祖兒日前出席線下活動，身穿綠色波點短裙亮相，雖然她妝容細緻，其極其纖細的腿圍與四肢引發網友熱議「大腿和脖子一樣細」，骨骼感明顯的形象再次因過瘦登上熱搜。

多方訊息顯示，身高165公分的宋祖兒體重已跌破40公斤(80斤)，BMI低至14.7，遠低於18.5的健康標準下限，其臉頰凹陷、鎖骨青筋暴起及肋骨突出的狀況隨即引發廣泛關注。

宋祖兒出席活動，身形削瘦。（視頻截圖）
宋祖兒出席活動，身形削瘦。（視頻截圖）

今年28歲的宋祖兒自曝將減肥視為「終身事業」，微博首頁更設置「我要減肥」圖像。為貼合影視角色，她曾連續10個月不吃主食，每日僅靠一頓無調料水煮菜維生。

2025年拍攝「折腰」期間，她曾於三個月內減重10公斤(20斤)，食量甚至縮減至「2個雞蛋加半根黃瓜」；2026年3月於橫店拍攝新劇「司宮令」時，更因長期極端節食引發低血糖、兩次在片場暈倒，致使劇組一度暫停拍攝。

雖然因為「瘦到脫相」狀態多次登上熱搜，不少粉絲也喊話「注意身體」，不過宋祖兒與工作室始終沒有針對這項爭議公開回應。

宋祖兒在微博持續更新與「司宮令」聯動的「美味祖理人」視頻。畫面中，她親手下廚、領著粉絲吃遍天津小吃…，雖然視頻裡的「吃」多是淺嘗即止，但也是用溫和的方式對外傳遞「我有在好好吃飯、正常生活」信號。

精華 FAQ

  • 她出席線下活動時穿綠色波點短裙亮相，腿圍和四肢都非常纖細，骨骼感明顯，讓不少網友直呼「大腿和脖子一樣細」，因此再度因過瘦登上熱搜。

  • 報導稱宋祖兒身高165公分，體重已跌破40公斤，約80斤，BMI低至14.7，明顯低於18.5的健康標準下限，連臉頰凹陷、鎖骨突出等狀況也被放大關注。

  • 內文指她曾長期不吃主食，只靠一頓無調料水煮菜維生，拍戲時也曾極端少食，甚至傳出低血糖暈倒；但對於外界的健康疑慮，宋祖兒與工作室都未公開回應。

微博 減重

上一則

安倍槍擊案翻拍電影？ Netflix認了「企畫中止」

下一則

「不聽話就罰站」 孫藝真嚴格教養兒子 玄彬吃妻兒剩菜

延伸閱讀

招牌「酒杯腿」不見了… 宋雨琦暴瘦登熱搜 網猜體重跌破45公斤

招牌「酒杯腿」不見了… 宋雨琦暴瘦登熱搜 網猜體重跌破45公斤
身形圓潤不少又復胖？ 賈玲笑著坦言：實在維持不住

身形圓潤不少又復胖？ 賈玲笑著坦言：實在維持不住
「腰間肉」最難瘦 不是多做仰臥起坐就有用 醫：科學減脂避免掉肌肉

「腰間肉」最難瘦 不是多做仰臥起坐就有用 醫：科學減脂避免掉肌肉
從251斤到121斤 川女2年減掉半個自己 網讚「真實版熱辣滾燙」

從251斤到121斤 川女2年減掉半個自己 網讚「真實版熱辣滾燙」

熱門新聞

54歲「冬季戀歌」裴勇俊(左)近況曝光，和業餘高爾夫選手金書娥。圖／摘自seoah0115 IG

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

2026-09-12 16:58
譚松韻(右)、井柏然於2023年在「歸路」中組CP。(取材自微博)

宋威龍、白敬亭都來了… 譚松韻新劇獲眾男神力挺 獨缺井柏然惹議

2026-09-11 21:30
潘越雲（左）和陳昇合唱「春嬌和志明」。記者林士傑／攝影

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

2026-09-12 13:15
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
肖戰的敬業態度一向有目共睹。(取材自微博)

「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定

2026-09-12 05:00
賈乃亮如今幾乎專職直播帶貨。(取材自微博)

昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場

2026-09-11 07:00

超人氣

更多 >
家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元
「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次
好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範

好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範
因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳

因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳
愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女

愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女