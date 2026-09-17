165公分宋祖兒暴瘦不到40kg 粉絲憂：大腿快和脖子一樣細了

宋視兒此前為時尚雜誌拍攝的照片。（取材自微博）

演員宋祖兒日前出席線下活動，身穿綠色波點短裙亮相，雖然她妝容細緻，其極其纖細的腿圍與四肢引發網友熱議「大腿和脖子一樣細」，骨骼感明顯的形象再次因過瘦登上熱搜。

多方訊息顯示，身高165公分的宋祖兒體重已跌破40公斤(80斤)，BMI低至14.7，遠低於18.5的健康標準下限，其臉頰凹陷、鎖骨青筋暴起及肋骨突出的狀況隨即引發廣泛關注。

宋祖兒出席活動，身形削瘦。（視頻截圖）

今年28歲的宋祖兒自曝將減肥視為「終身事業」，微博 首頁更設置「我要減肥」圖像。為貼合影視角色，她曾連續10個月不吃主食，每日僅靠一頓無調料水煮菜維生。

2025年拍攝「折腰」期間，她曾於三個月內減重 10公斤(20斤)，食量甚至縮減至「2個雞蛋加半根黃瓜」；2026年3月於橫店拍攝新劇「司宮令」時，更因長期極端節食引發低血糖、兩次在片場暈倒，致使劇組一度暫停拍攝。

雖然因為「瘦到脫相」狀態多次登上熱搜，不少粉絲也喊話「注意身體」，不過宋祖兒與工作室始終沒有針對這項爭議公開回應。

宋祖兒在微博持續更新與「司宮令」聯動的「美味祖理人」視頻。畫面中，她親手下廚、領著粉絲吃遍天津小吃…，雖然視頻裡的「吃」多是淺嘗即止，但也是用溫和的方式對外傳遞「我有在好好吃飯、正常生活」信號。