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「蘭香如故」熱度破3萬 劉學義承諾拍vlog、譚松韻跳女團舞

娛樂新聞組／即時報導
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「蘭香如故」的6位主演線上見面會合體，前方為劉學義與譚松韻。 （取材自微博）
「蘭香如故」的6位主演線上見面會合體，前方為劉學義與譚松韻。 （取材自微博）

由譚松韻、劉學義主演的古裝劇「蘭香如故」開播僅5天，騰訊視頻站內綜合熱度值隨即衝破3萬大關，刷新2026年該平台19點後開播劇的最快破3萬紀錄。六位主演近日齊聚北京萬達CBD參加首場官方線下見面會，眾人立下熱度破3萬的承諾，劉學義承諾錄製做飯vlog，譚松韻準備穿西裝跳女團舞。

「蘭香如故」開播以後話題不斷，扎實的演技與出彩的配角讓熱度急速攀升，進入平台的「爆款俱樂部」。

在見面會現場，主演譚松韻、劉學義、李夢、葉青、劉美含與吳甜甜首次合體亮相。譚松韻現場展示書籍解讀角色三個生命階段；劉學義則回應「0人愛男主」熱搜，自嘲「大家都在忙事業顧不上他」。劉學義也自曝開播前曾叮囑性格直率的李夢謹言慎行、「別亂說話」，結果李夢當面花式誇讚將劉學義誇臉紅。

為了激勵劇集熱度破3萬，主創團隊紛紛立下承諾。

劉學義承諾錄製做飯vlog並邀請譚松韻，譚松韻將穿西裝跳女團舞，葉青彈唱主題曲、吳甜甜跳手勢舞；劉美含則要「挾持」劉惜君一起唱OST。李夢則現場重現劇中數銀子的名場面，表示將給粉絲發放「銀錠子周邊福利」。她用「我唯一的缺點就是太會賺錢」的台詞與觀眾互動，現場效果拉滿。

對於熱度迅速破3萬，譚松韻16日還在微博上求饒「女團舞在選了、太難了」，要粉絲推薦簡單的舞蹈。

精華 FAQ

  • 劇集開播後憑藉扎實演技、配角表現亮眼與持續話題發酵，迅速擠進平台爆款俱樂部，並在5天內將站內綜合熱度值推上3萬。

  • 譚松韻、劉學義、李夢、葉青、劉美含與吳甜甜首次合體現身北京萬達CBD，現場分享角色理解，也回應劇集與人物相關熱搜。

  • 劉學義承諾拍做飯vlog並邀譚松韻出鏡，譚松韻要穿西裝跳女團舞，葉青彈唱主題曲，吳甜甜跳手勢舞，李夢則重現數銀子名場面。

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