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大灣區哥哥不拚了？余文樂錄「披哥」放話不要唱跳

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余文樂復出，「披哥」是2026年首個公開舞台。(取材自微博)
余文樂復出，「披哥」是2026年首個公開舞台。(取材自微博)

港星余文樂2026年回歸演藝圈並參與綜藝節目「披荊斬棘的哥哥」第六季，在三公組隊現場面對隊友提議唱跳路線時，直接表達「我醜話說在前，我不要唱跳」及「別別別，我們不唱跳」，明確拒絕唱跳表演，後續小考請假更引發「來兼職」的質疑。

余文樂結婚淡出、離婚後復出，將「披哥」作為2026年首個公開舞台。他在一公與艾熱、王以太組成「太熱樂」拿下冠軍。二公挑戰「五星難度」的「蒙娜麗莎」，但最終舞台直接砍掉了原本設計的拉丁、街舞編舞，只保留了簡單的中速律動和零星走位，全程幾乎都是站樁開嗓，最終火力值僅834分，直接拿下下半場墊底的成績。

至三公組隊時，他再度明確劃清不唱跳的界線。而隊長張彬彬組隊為了吸納余文樂，毫不猶豫地答應了純唱模式。同隊的阿雲嘎在二公就已經表達了嘗試唱跳舞台的意願，他曾表示「我們也可以跳」，但余文樂卻在一旁慌張地搖頭。

余文樂的舞蹈基礎是公認的短板，44歲的他身體狀態也很難支撐高強度的唱跳訓練。但對比過往參與「披哥」的大灣區哥哥們，他「待在舒適區」的確成為強烈反差。

曾回鍋的陳小春謊稱每天只練5分鐘，但卻將齊舞完成度拉滿；張智霖獨舞出彩，還主動參與創意舞蹈設計；50歲的李克勤學國標、挑戰京劇身段，還有60歲的杜德偉就算吃止痛藥也不刪減任何高難度動作。

余文樂在「披哥」講明了不跳舞。(取材自微博)
余文樂在「披哥」講明了不跳舞。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他在組隊現場直接說出「我醜話說在前，我不要唱跳」以及「別別別，我們不唱跳」，態度非常明確，等於公開拒絕高強度唱跳表演。

  • 因為原本設計的拉丁與街舞編舞被大幅刪減，只保留簡單的中速律動和少量走位，整體以站著唱歌為主，最後火力值也只拿到834分。

  • 文章指出陳小春、張智霖、李克勤、杜德偉等人都曾主動挑戰高難度舞蹈或編排，甚至帶傷上陣，相較之下，余文樂明顯更偏向待在舒適區。

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