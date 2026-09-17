觀影說劇╱何超儀拍「拾荒法師」驚曝睡垃圾堆過敏起疹子

「拾荒法師」導演彭發（左起）、女主角何超儀、特別演出伊曼(IMAN)、監製陳子聰出席泰國首映會。（圖／852Films提供）

驚悚動作電影「拾荒法師」（The Mage）入選泰國 曼谷國際電影節「午夜單元」開幕電影，導演彭發、主演何超儀(何超)、監製陳子聰及演員伊曼(IMAN)赴泰國宣傳。電影不只挑戰恐怖場面的拍攝，也讓演員必須在真實垃圾堆中完成演出，何超儀更自曝現實生活極度愛乾淨，為戲卻得突破自己，甚至因接觸垃圾而起疹子。

何超儀表示，自己在現實生活中「非常、非常愛乾淨」，甚至可以說有點極端，「我從外面回到家，第一件事就是洗澡，還要換上乾淨的衣服，也不會穿著外面的衣服直接走進家裡。」因此這次飾演長年與垃圾為伍的法師，對她而言是一次前所未有的挑戰。

「如果我要相信這個故事、相信這個角色，那我就必須接受、擁抱那些垃圾。」何超儀說，她必須相信導演，也相信自己就是角色，「我是個拾荒者，我睡在垃圾旁邊。」即使腦袋知道自己只是在拍戲，身體卻有真實反應，「有時候我的皮膚真的會有反應，我真的會起疹子。」

片中垃圾場並非單純靠後製完成，劇組實際打造充滿廢棄物的拍攝環境。何超儀形容，現場有超過兩噸垃圾，碎玻璃、釘子、鐵片、斷木、塑膠及金屬等物品散落各處，「要在那樣的環境裡移動真的非常困難，大家都很容易受傷。」

其中一場戲甚至碰上雨天，垃圾場地面濕滑、風勢強勁，周遭物品不斷晃動，拍攝難度大增。何超儀透露，有場戲導演要求她去檢查演員身上的某個東西，但因為附近遍布碎玻璃，她最後交給替身完成，「我的角色不應該害怕碎玻璃，但我本人其實會害怕。」

不過面對更大型的動作場面，她仍選擇親自上陣，最後更以一鏡到底完成。何超儀說，自己只是無法完全相信，在滿是垃圾與碎玻璃的環境裡做出危險動作，但如果是在乾淨的場地，「我反而非常相信自己可以做到。」

導演彭發也談到恐怖片對演員的挑戰。他表示，恐怖電影最困難的地方之一，就是演員面前很多時候「什麼都沒有」，卻必須演出真實的恐懼。現場可能只是一團空氣，真正的怪物或恐怖元素要靠後製特效完成，因此演員必須靠想像力，把眼前不存在的東西當成真的。

彭發舉例，有些場景甚至需要用塑膠袋代替人物，「塑膠袋看起來完全不像人」，演員卻必須把它想像成真正的人來表演，加上拍攝空間狹小，攝影機受到限制，只能以單一角度捕捉演員反應，更考驗演技。

何超儀則認為，自己能完成這些挑戰，很大程度來自對導演的信任。她說：「我會把自己的心和靈魂，全部交給導演。」由於自己本身也是導演，因此更能理解導演與演員之間的關係，「不管導演每天說什麼，我都會像把自己蒙上眼睛一樣，完全相信他。」

她也認為，每一部電影其實都在談「人性」，即使是「侏羅紀公園」或「大白鯊」，都能從故事裡看到人性的投射。談到自己與法師蘭的相似之處，她表示，角色把一生奉獻給幫助迷失的靈魂，相信這是上天給她的使命，而自己其實也是一個願意幫助別人的人，「在我甚至開始相信佛教之前，我本來就是一個願意幫助別人的人。」