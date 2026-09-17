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周星馳御用配角 重披「西遊降魔」經典造型 當橫店景區NPC

娛樂新聞組／綜合報導
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張美娥身著「西遊·降魔篇」造型，與空虛公子互動。(取材自極目新聞)
張美娥身著「西遊·降魔篇」造型，與空虛公子互動。(取材自極目新聞)

曾參演周星馳多部電影、現年75歲的「星爺御用配角」張美娥，日前公開喊話求職景區NPC，雖一度遭網友勸退「好好養老吧」，如今卻引來多家景區爭相搶人。她近日重披「西遊·降魔篇」經典造型空降橫店清明上河圖景區上崗，與現場遊客親密互動，親和表現大獲好評，預計中秋佳節將再度回歸景區亮相。

張美娥日前在社交平台發布影片求職，喊話「演什麼都可以，明天就能上班」，並點名橫店影視城、萬歲山武俠城、清明上河園、婺源婺女洲度假區及宋城演藝等多家景區。

儘管影片中她說話時雙手微微顫抖，引發網友擔心其體力吃不消而勸退，但隨後即有多家景區主動聯繫，甚至有業者表明願意提供專屬助理，或邀請她先前往遊玩體驗。

極目新聞報導，近日，有不少網友在橫店影視城偶遇張美娥，她身著「西遊·降魔篇」經典造型亮相。張美娥表示靠自己勞動賺錢感覺良好，她的身體狀況完全可以勝任這份工作。

橫店影視城清明上河圖景區工作人員16日證實，確實招聘張美娥前來擔任景區NPC。扮演空虛公子的NPC演員透露，「張老師為人親和沒有架子，就像我的奶奶一樣慈祥」。

張美娥自2011年參演「西遊·降魔篇」飾演「四大美女」之首出道，後續陸續出演「美人魚」等多部作品。今年，她也出現在「功夫女足」中，飾演與劉嘉玲打麻將的搭子。周星馳曾評價：「這個角色可以有也可以沒有，但是一定要把她請來。」

張美娥身著「西遊·降魔篇」造型，與空虛公子互動。(取材自極目新聞)
張美娥身著「西遊·降魔篇」造型，與空虛公子互動。(取材自極目新聞)

精華 FAQ

  • 因為她在社交平台公開喊話求職，表示「演什麼都可以，明天就能上班」，並點名多家知名景區。這番主動求職的舉動引發熱議，也讓她迅速成為景區爭相邀請的人選。

  • 她以《西遊·降魔篇》的經典造型出現在橫店清明上河圖景區，與遊客近距離互動。現場不少民眾覺得她親切自然，工作人員也稱讚她沒有架子，表現相當受歡迎。

  • 橫店影視城清明上河圖景區工作人員已證實，確實有招聘張美娥擔任景區NPC。依目前安排，她預計中秋佳節會再度回歸景區亮相，持續與遊客互動。

周星馳 中秋

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