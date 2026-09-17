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72歲趙雅芝 秀20斤非遺高訂 彈幕刷滿「母后登基」

娛樂新聞組／綜合報導
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趙雅芝穿著高訂華服登上北京時裝周。(取材自微博)
趙雅芝穿著高訂華服登上北京時裝周。(取材自微博)

72歲的港星趙雅芝近日以特邀超模嘉賓身分壓軸登上北京時裝周，她身穿重達約20斤的非遺高訂華服亮相，如同牡丹綻開，華麗又大氣，趙雅芝還在現場吟誦詩句展現東方優雅氣質。設計師張珂嘉事後發文感激她的演繹，稱幾十年風風雨雨，流言詆毀從不止息，但她只管優雅地做自己，「花中之王，人亦王者」。

此場合作是張珂嘉團隊主動向趙雅芝發出邀請，在這場時尚大秀上，趙雅芝作為領銜藝人，一人完成了開場、串場和壓軸三套造型的演繹。

開場「剪紙」系列以非遺剪紙鏤空工藝打造裙擺，呈現在光影虛實下的質感；串場「牡丹」系列則鋪滿手工立體絹花，展現深淺紅牡丹花瓣層次。壓軸登場的鳳穿牡丹系列為20斤重工紅金禮服，裙身鋪滿珠繡與手工刺繡，鳳凰紋樣貫穿裙擺，後背還配有巨型牡丹裝置，走動時珠繡在燈光下泛著細碎的光澤，華貴感直接拉滿。

趙雅芝走到T台中央定點時，沒有直接轉身離場，而是輕聲吟誦了一句「唯有牡丹真國色，花開時節動京城」，把詩意完全融入走秀，現場觀眾直接集體鼓掌，彈幕全在刷「母后登基」。

整場走秀她步速很慢很穩，腰背全程筆直，完全沒有被20斤的重工裙擺影響狀態，72歲的體態和氣場直接蓋過同台年輕超模，鬆弛又篤定的東方氣質被網友稱為「重新定義了70歲的美」。

T台前排坐著專程來支持她的小兒子黃愷傑和兒媳湯暢，鏡頭掃到兩人時，他們全程笑著鼓掌、比心。

趙雅芝穿著高訂華服登上北京時裝周。(取材自微博)
趙雅芝穿著高訂華服登上北京時裝周。(取材自微博)

趙雅芝穿著高訂華服登上北京時裝周。(取材自微博)
趙雅芝穿著高訂華服登上北京時裝周。(取材自微博)

趙雅芝穿著高訂華服登上北京時裝周。(取材自微博)
趙雅芝穿著高訂華服登上北京時裝周。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她以特邀超模嘉賓身分壓軸登上北京時裝周，並作為領銜藝人完成開場、串場與壓軸演繹，成為全場焦點。

  • 她先後演繹剪紙系列、牡丹系列與鳳穿牡丹壓軸禮服，服裝結合非遺工藝、手工立體絹花、珠繡與刺繡，整體華麗大氣。

  • 她在T台中央吟誦詩句後獲得現場掌聲，彈幕則刷滿「母后登基」；網友認為她步態穩健、氣場強大，重新定義了70歲的美。

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